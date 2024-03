Največja kača na svetu poginila kmalu po odkritju: 'Tega si ni zaslužila'

Skoraj sedemmetrsko anakondo so v amazonskem deževnem pragozdu odkrili prejšnji mesec, le nekaj tednov pozneje pa je največja kača na svetu poginila. "Žalosten in jezen sem," je sporočil nizozemski raziskovalec, ki je pomagal odkriti velikanko. Ob tem je poudaril, da so se sicer pojavila številna poročila o tem, da naj bi bila kača ustreljena, vendar pa uradnega vzroka njene smrti oblasti za zdaj še niso potrdile. "To je bila mogočna kača, edinstvena. Tega si ni zaslužila," je dodal.

Ogromnega plazilca, ki so ga poimenovali Ana Julia, so pred petimi tedni našli v reki Formoso na podeželskem območju Bonito na jugu Brazilije. Skoraj sedemmetrska zelena anakonda je tehtala skoraj 220 kilogramov, poroča The Independent. "Z ogromno bolečino v srcu vam želim sporočiti, da so veliko zeleno anakondo, s katero sem plaval, ta vikend našli poginulo v reki," je nizozemski raziskovalec Freek Vonk, ki je pomagal odkriti velikanko, zapisal na družbenem omrežju. Poudaril je, da vzrok pogina, čeprav so se pojavila poročila, da naj bi bila anakonda ustreljena, še preiskujejo.

Kljub temu je pozneje zapisal, da upa, da bodo krivci za smrt kače odkriti in kazensko preganjani. Meni namreč, da je treba tovrstna dejanja strogo kaznovati. Dodal je, da je zaradi vsega skupaj žalosten in jezen: "To je velik udarec tudi za biotsko raznovrstnost. Kako bolan moraš biti, da kaj takšnega narediš tako lepi in edinstveni živali?" Ter še, da je bila po njegovih informacijah kača zdrava in v svojih najboljših letih. V prihodnosti bi lahko poskrbela za številne potomce, je dodal.

