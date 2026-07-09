Najvišja temperatura v 112 letih, vročina ustavila jedrski reaktor

Del zahodne Evrope je že zajel nov vročinski val. Po poročanju Guardiana iz nekaterih delov Španije poročajo o temperaturah med 36 in 39 stopinjami Celzija. A včeraj je bilo še bolj vroče – v nekaterih španskih krajih se je živo srebro povzpelo celo do 44 stopinj Celzija.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Vročinski val v Španiji AP

Vročinski val v Španiji AP

Vročinski val v Španiji AP

Vročinski val v Španiji AP







Čeprav je bila nekoliko nižja od včerajšnjega rekorda, pa so v Barceloni vseeno zabeležili najvišjo temperaturo v zadnjih 112 letih. Termometri so tam pokazali 40,7 stopinje Celzija.

Ponoči ostali nad 30 stopinjami Celzija

Vročina težave že povzroča tudi v Franciji, kjer so se današnje temperature povzpele vse do 37 stopinj Celzija. Reaktor v jedrski elektrarni Golfech blizu Toulousa so zaradi vročinskega vala začasno zaprli, zaradi vzdrževanja je medtem zaprt tudi drugi reaktor elektrarne. Po besedah meteorologov se bo vročinski val v Franciji nadaljeval vsaj do torka naslednji teden, bi pa lahko v prihodnjih dneh temperature nekoliko padle. Opozarjajo pa ob tem tudi na tropske noči ter posledične motnje spanja. V Cap Béarju pa so sinoči namerili celo nov rekord, nočna temperatura se namreč ni spustila pod 30 stopinj Celzija.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Vročina v Franciji Profimedia

Vročina v Franciji Profimedia

Vročina v Franciji Profimedia





Po večjem delu države ostaja tudi visoko tveganje gozdnih požarov. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je dejal, da je bilo v sredo v Franciji zabeleženih več kot 300 požarov. Lokalnim oblastem je naročil, naj sodelujejo z gasilskimi in reševalnimi službami pri mobilizaciji prostovoljnih gasilcev, kadar koli je to potrebno, poroča francoski Le Figaro.

Najhujši vročinski val, kar so jih zabeležili doslej

Junijski vročinski val je bil sicer po besedah raziskovalcev "najhujši, kar so jih zabeležili doslej". Takšen vročinski val bi bil brez vpliva podnebnih sprememb "praktično nemogoč", je poudarila mreža podnebnih znanstvenikov World Weather Attribution. Podoben dogodek junija 2003 bi bil namreč za približno dve stopinji Celzija hladnejši. Kar dve tretjini prebivalstva Evropske unije bi bili lahko ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP minuli mesec izpostavljeni škodljivim ravnem onesnaženja z ozonom. Skoraj 300 milijonov ljudi, vključno s 100 milijoni otrok in starejših, se je namreč v času mučne vročine konec junija soočilo z višjimi od priporočenih ravni strupenega onesnaževala, navaja poročilo nevladne organizacije Global Witness. V več državah Evropske unije so takrat poročali o tisočih smrtnih žrtvah, ki so bile posledica vročine.