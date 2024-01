Najvišje nemško sodišče skrajno desni stranki odvzelo financiranje

Nemško ustavno sodišče je v torek razsodilo, da je treba skrajno desni Die Heimat (nekdaj stranka NPD) ukiniti državne subvencije in za šest let preklicati davčne olajšave, poroča Deutsche Welle. Sodniki so odločali o tem, ali je bila agenda Die Heimat (Domovina) tako protiustavna, da bi upravičila preklic državne podpore, ki je na splošno podeljena političnim strankam.

Kot piše medij, je sodišče leta 2017 odločilo, da stranke, takrat še NPD, ne morejo prepovedati. Razlog pa pomanjkanje vpliva stranke. Pojasnili so, da zaradi slednjega NPD ne more uresničiti svojih protiustavnih ciljev. Nemška zakonodaja sicer dovoljuje, da strankam, ki so krive poskusov spodkopavanja ustavnega, demokratičnega reda, na prvi stopnji odvzamejo subvencije za največ šest let.