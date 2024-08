'Najvišje smetišče na svetu' naj bi počistili droni

Obiskovalci so na Everestu pustili približno 50 metričnih ton odpadkov. Gora je tako polna smeti, da so jo ljudje poimenovali "najvišje smetišče na svetu".

Zato ni presenetljivo, da je Nepal poskusil najrazličnejše rešitve, vključno s sklepom, da plezalci ob vsakem obisku zberejo in odnesejo določeno količino smeti ali plačajo pristojbino v višini tisoč dolarjev.

Izvajaje odloka je seveda večinoma padlo na šerpe, ki plezalcem pomagajo na vrh gore. Prav tako se je izkazalo, da je odnašanje dodatnih smeti težko – in nevarno.

Zato namerava Nepal zdaj po smeti poslati brezpilotne letalnike, poroča The Kathmandu Post.

Ti brezpilotni letalniki za visoke nadmorske višine bi lahko pomagali tudi pri polaganju vrvi in pripravi poti za plezalce, s čimer bi zmanjšali njihovo odvisnost od šerp in morda zmanjšali število poškodb in smrti, dodajajo.

Drone je razvil in izdelal kitajski proizvajalec brezpilotnih letal Da Jiang Innovations, pa poroča Business Insider.

Prvi dron je testiranja na Everestu začel aprila in se izkazal za učinkovitega. En sam dron je lahko prenesel okoli 230 kilogramov smeti na uro med dvema taboroma v bazi Everesta, kar bi običajno zahtevalo več kot ducat šerp in trajalo vsaj šest ur.

Uporaba dronov naj bi šerpam predvsem pomagala, da se izognejo "nevarnostim v ledenem slapu Khumbu". Sezona vzpona na Everest je bila maja prestavljena za 12 dni, potem ko se je zaradi naraščajočih temperatur led na ledeniku začel lomiti. Samo lani je snežni plaz na reki Khumbu ubil tri šerpe. Pristojni pa pričakujejo, da bo skupaj s podnebnimi spremembami nevarnost le še večja.

Lokalne oblasti tako načrtujejo, da bi šerpe usposobili za delo z droni. To sicer vzbuja tudi nekaj nelagodja. Na območju je veliko ljudi ekonomsko odvisnih od pomoči plezalcem, ki se vzpenjajo na Everest in mnogi menijo, da bodo na račun prihoda dronov izgubljena številna delovna mesta. A oblasti pravijo, da je njihov cilj predvsem zmanjšati število smrti.