Najvišji diplomat EU volitve v Belorusiji označil za nesvobodne in nepoštene

Najvišji diplomat Evropske unije Josep Borrell, visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko, je predsedniške volitve v Belorusiji označil za neveljavne, češ, da niso bile ne svobodne in ne poštene. Spomnimo, zopet jih naj bi z 80 odstotki glasov dobil Aleksander Lukašenko, ki je na oblasti že od leta 1994.Njegova nasprotnica Svetlana Tihanovskaje zapustila državo in se zatekla v Litvo, še pred tem pa se je pritožila na rezultate volitev.Pobegnila naj bi predvsem zaradi svojih otrok, in čeprav poudarja, da je odločitev sprejela sama, vse protestnike svari, naj bodo previdni.

V izjavi je Borrell dejal, da bi EU lahko ukrepala proti tistim, ki so odgovorni za nasilje nad protestniki, neupravičene aretacije in prirejanje rezultatov volitev. Dodal je, da si ljudje Belorusije, ki so v času volilne kampanje izkazali željo po demokratičnih spremembah, zaslužijo več.

Njegov odziv je sledil naraščajočim kritikam nevladnih organizacij, aktivistov in politikov z vse Evrope, ki so volitve označili za prevaro in pozvali Belorusijo, da spoštuje osnovne človekove pravice svojih državljanov. Ti so po objavi vzporednih volitev, ki so zopet kazali na zmago Lukašenka, zavzeli ulice.