Nov kitajski mejnik: most, ki bo pot iz dveh ur skrajšal na dve minuti

Najnovejši infrastrukturni projekt Kitajske se nahaja v gorati provinci Guizhou, kjer so cestne povezave slabe in časovno zelo potratne. Most Huajiang Grand Canyon, ki ga gradijo čez veliki kanjon Huajiang, naj bi pot avtomobilom in tovornjakom iz dveh ur skrajšal na vsega dve minuti, trdijo kitajski državni mediji.

Gradnja več kot 1420 metrov dolgega mostu čez kanjon se je sicer začela v začetku leta 2022, končana naj bi bila predvidoma do konca junija 2025. Celotna dolžina mostu je sicer blizu treh kilometrov.

Most je zgrajen iz jeklene konstrukcije, ki tehta 22.000 ton, kar je teža treh Eifflovih stolpov v Parizu. Osnovno rešetkasto strukturo so namestili v vsega dveh mesecih.

Trenutno potekajo zaključna dela, kot so protikorozijski premazi in električna napeljava, poroča China daily.

Kitajci načrtujejo, da bo regija zaradi nove pridobitve poleg gospodarskega doživela tudi turistični razcvet. V bližnjo vas se je vrnilo 100 mladih, da bi vlagali v turistične projekte, kot so hoteli in kampi.

Tudi investitor načrtuje, da bo v bližini zgradil še komercialni kompleks z gostinsko in trgovsko ponudbo. Uredili naj bi tudi razgledne točke, žičnice, plezalne stene in kavarne visoko nad tlemi.

Po navedbah kitajskih medijev naj bi projekt stal okoli 280 milijonov dolarjev (250 milijonov evrov).