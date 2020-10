Najvišji vrh Afrike v plamenih: ogenj se je razširil med pripravo hrane za turiste

Najvišjo goro Afrike, Kilimandžaro, ki leži na severovzhodu Tanzanije, je zajel požar. Ognjene zublje že več dni skušajo pogasiti številni prostovoljci, lokalno prebivalstvo, ter člani tanzanskega urada za narodne parke (Tanapa).

Požar je izbruhnil v nedeljo, povzročilo naj bi ga spremljevalno osebje, ki je pripravljalo hrano za skupino turistov, je za lokalne medije dejal predstavnik Tanape, Pascal Shelutete. "Izgleda, da so pripravili ogenj za pripravo hrane... suho rastlinje na tem območju se je vnelo in ogenj se je hitro razširil." Ogenj se je začel na območju Whona, ki ga turisti in planinci uporabljajo kot mesto za počitek.

Gašenje plamenov otežuje močan veter in predvsem suhe razmere, zaradi katerih se požar tudi hitro širi. Pri gašenju in razdeljevanju hrane gasilcem pomaga tudi 264 študentov, poroča BBC.