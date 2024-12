Najvplivnejša Evropejka leta 2025 bo Giorgia Meloni

Politico je Melonijevo označil za osebo, ki jo pokličejo tisti, ki želijo govoriti z Evropo. Vodja skrajno desne stranke Bratje Italije je v manj kot desetletju prešla od tega, da so jo zavračali kot ultranacionalistično čudakinjo, do tega, da je bila izvoljena za predsednico italijanske vlade in se uveljavila kot oseba, ki jo resno jemljejo tako v Bruslju kot zdaj tudi v Washingtonu, ocenjuje medij.

Čeprav se je Meloni, ki je politično kariero začela kot aktivistka mladinskega krila neofašističnega Italijanskega socialnega gibanja, pomaknila proti sredini, je bila po pisanju Politica na čelu vala, ki evropsko politiko nosi v skrajno desno.

Meloni se je po izbori Politica visoko uvrstila že lani, ko je bila na prvem mestu seznama oseb dejanj.

Tokrat to mesto zaseda von der Leyen, ki je po oceni Politica postala ena najvplivnejših voditeljev v EU, česar večina ljudi ni pričakovala. Še pred petimi leti je bila šibka ministrica v kabinetu nemške kanclerke Angele Merkel, nato pa se je v svojem prvem mandatu kot predsednica komisije spopadla z velikimi krizami, kot sta pandemija covida in ruska invazija v Ukrajini, in iz njih vsakič izšla močnejša, položaj pa iz birokratskega delovnega mesta spremenila v veliko bolj političnega in močnega.

Politico napoveduje, da bo drugi mandat von der Leyen verjetno preizkus njenih sposobnosti do skrajnih meja.

Merz razdiralec, Rutte sanjač

Razdiralec leta bo po izbiri Politica Merz, najverjetnejši nemški kancler po predčasnih volitvah februarja prihodnje leto. Medij napoveduje, da bo opustil politiko nekdanje kanclerke Merkel na več področjih, od podjetništva preko jedrske energije do migracij in obrambe, ob tem pa bo v Bruslju zagotovo pomemben akter.