Najvplivnejši, najdragocenejši, najmočnejši: kateri potni list se 'izplača' imeti v 2021?

Platforma Henley & Partners Passport Index , ki med drugim redno 'meri' ovire, dostopnost, potovalno svobodo in možno mobilnost ter glede na to ustrezno razvršča popotniku 'najprijaznejše' potne liste na svetu, je pripravila najnovejše poročilo. In kaj kaže njihova analiza – kaj bi nas na tem področju lahko čakalo letos?

Letališki vrvež, prebijanje skozi gnečo, pa hitro žigosanje potnega lista in hop na letalo, ki te ponese, kamor koli si popotniško srce zaželi. Skok na drug konec sveta je (za zdaj) le še oddaljen spomin. Pandemija covida-19 je potovalne navade pretresla do temeljev, turistično sliko pa najbrž spremenila še vsaj za prihodnje desetletje.

Na vrhu seznama Japonska

Ko je govora o potnih listih in tem, kam vse nas ti lahko popeljejo oziroma kakšen 'dostop' omogočajo, so na vrhu lestvice najvplivnejših oziroma 'najmočnejših' potnih listov na svetu še vedno azijski.

Indeks meritev sicer ni upošteval trenutnih začasnih omejitev in ukrepov, zato je znova na vrhu lestvice Japonska, katere potni list omogoča dostop do 191 destinacij po vsem svetu, in to brez vizumov ali njegove ureditve ob prihodu.

Na drugem mestu je Singapur (možnost potovanja na 190 destinacij, kar predstavlja tudi oceno oziroma število točk), tretje mesto pa si na tako imenovanem Henleyjevem seznamu delita Južna Koreja in Nemčija (z oceno 189).

Med prvih deset, a nekoliko nižje – na sedmem mestu – je Nova Zelandija z brezvizumskim dostopom do 185 destinacij, medtem ko je Avstralija na osmem mestu, z njenim potnim listom pa je mogoče neomejeno potovati na 184 krajev po svetu.

Lestvica držav z 'najmočnejšimi' potnimi listi v letu 2021: 1. Japonska (191 destinacij) 2. Singapur (190) 3. Južna Koreja in Nemčija (189) 4. Italija, Finska, Španija in Luksemburg (188) 5. Danska in Avstrija (187) 6. Švedska, Francija, Portugalska, Nizozemska, Irska (186) 7. Švica, ZDA, Združeno kraljestvo, Norveška, Belgija, Nova Zelandija (185) 8. Grčija, Malta, Češka, Avstralija (184) 9. Kanada (183) 10. Madžarska (181)

Prevlada azijsko-pacifiških držav na vrhu lestvice je v 16-letni zgodovini tovrstnih analiz relativno nov fenomen. Do nedavnega so ta mesta že kar tradicionalno zasedali ZDA, Združeno kraljestvo in države EU. A strokovnjaki, ki pripravljajo seznam, predvidevajo, da se bo dominacija azijske regije na tem področju še nadaljevala, te države pa se bodo v prihodnje na vrhu seznama kar 'usidrale'. Gre namreč za države, ki so se po pandemiji covida-19 že začele pobirati, tudi gospodarstvo okreva, medtem ko število okužb z novim koronavirusom – tako v ZDA kot v Veliki Britaniji – še vedno strmo narašča, pri čemer je Otok postal celo središče širjenja novega seva. In prav začasne omejitve potovanj, povezane z razmerami v svetu, se odražajo v dejstvu, da lahko imetniki ameriških in britanskih potnih listov – čeprav so ZDA in Velika Britanija trenutno na sedmem mestu Henleyjevega seznama – trenutno potujejo zgolj na okoli 70 destinacij (Američani na nekaj manj kot 75, Britanci na nekaj manj kot 70).

Neustavljivi Združeni arabski emirati

Preteklo leto je bilo med državami na novo sklenjenih razmeroma malo vizumskih dogovorov, opaznejša izjema so le Združeni arabski emirati (ZAE). Ti so lani podpisali več skupnih recipročnih sporazumov o odpravi vizumov, med katerimi tudi zgodovinski dogovor, k dosegu katerega so pripomogle ZDA in ki vzpostavlja uradne povezave z Izraelom.

ZAE so se letos tako na seznamu uvrstili na 16. mesto z brezvizumskim dostopom (oziroma brez ureditve vizuma ob prihodu) do 173 destinacij. Gre za izjemen vzpon od leta 2006, ko je bil Henleyjev seznam prvič objavljen in ko je država zasedala 62. mesto z dostopom do 'bornih' 35 držav sveta.