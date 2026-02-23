Najzloglasnejši mehiški karteli: droga, orožje in ekstremno nasilje

Prvi na seznamu najnevarnejših mehiških kartelov, ki so ga zbrali novinarji hrvaškega portala 24sata , je Jalisco Nove generacije (izvorno Cartel de Jalisco Nueva Generacion – CJNG). Gre za enega najhitreje rastočih in najbolj nasilnih kartelov v Mehiki. Leta 2010 ga je ustanovil Nemesio Oseguera Cervantes , znan kot El Mencho , po propadu starejših kriminalnih združb. CJNG je znan po svoji vojaški organiziranosti, uporabi orožja in odprtih konfliktih z mehiškimi varnostnimi silami. Nadzoruje pomembna tihomorska pristanišča in ključne poti za tihotapljenje kokaina, metamfetamina in fentanila v ZDA. Kartel se v zadnjem času intenzivno in agresivno širi – s prevzemom ozemlja rivalskih skupin in brutalnim ustrahovanjem lokalnega prebivalstva. Po nekaterih ocenah organov pregona deluje v večini mehiških zveznih držav in ima mednarodno operativno mrežo.

Nekdanji vodja CJNG Erick Valencia Salazar, znan tudi kot El 85, ki so ga aretirali med vojaško operacijo v Guadalajari marca 2012.

El Mencha so včeraj ubili v vojaški operaciji mehiške vojske v Tapalpi. Operacijo naj bi izvedli s pomočjo informacij ameriških obveščevalcev. Po njegovi smrtni so po vsej državi izbruhnili nemiri in val nasilja – CJNG je organizirala več kot 250 cestnih blokad s požiganjem avtomobiloc, avtobusov, bencinskih črpalk, trgovin, poslovnih objektov v okoli 20 zveznih državah.

Po celotni državi so se vneli oboroženi spopadi članov kartela z vojsko in policijo, zaradi česar že evakuirajo turiste, zlasti v Puerto Vallarti in Guadalajari. Odpovedani so številni leti, zaprte šole. Varnostna opozorila je izdalo več držav, vključno z ZDA. V nekaterih mestih vlada vsevsplošni kaos.

Požgani avtomobili v Guadalajari, ki se je za več ur spremenilo v 'mesto duhov'.

Kartel Sinaloa že dolgo velja za najmočnejšo kriminalno organizacijo v Mehiki. 'Zaslovel' je pod vodstvom Joaquina 'El Chapa' Guzmana , ki je zgradil globalno mrežo za preprodajo drog. Kartel je tudi po njegovi aretaciji in izročitvi ZDA ostal močan – predvsem po zaslugi decentralizirane strukture in izkušenih frakcij.

Mnogi dogodke zadnjih dveh dni opisujejo kot enega največjih usklajenih povračilnih ukrepov kartela v zadnjih letih. Poznavalci medtem opozarjajo na morebitne notranje konflikte in razdrobljenost CJNG, kar bi lahko v prihodnjih mesecih vodilo do še hujšega nasilja.

Kartel se je 'specializiral' za tihotapljenje kokaina iz Južne Amerike, pa tudi za proizvodnjo sintetičnih drog, kot sta metamfetamin in fentanil. Znan je po prefinjenih metodat delovanja – od podzemnih predorov pod mejo, do podkupovanja visokih državnih uradnikov. Čeprav so dejanja tolpe manj brutalna kot tista, ki se jih poslužujejo njeni tekmeci, pa ostaja izjemno vplivna in operativno močna. Kljub notranjim konfliktom (denimo med ločinama Chapitos in Mayiza) kartel ostaja eden od dveh prevladujočih akterjev na nacionalni in svetovni ravni.

Los Zetas:

Kartel se je razvil iz oboroženega krila Zalivskega kartela in kasneje postal neodvisen. Ustanovili so ga nekdanji pripadniki mehiških specialnih enot, kar je članom poleg vojaške discipline zagotavljajo taktično prednost. Los Zetas so postali sinonim za ekstremno nasilje – množične in javne usmrtitve ter brutalne metode ustrahovanja.

Za razliko od tradicionalnih kartelov, so Los Zetas diverzificirali svoje kriminalne aktivnosti, vključno z ugrabitvami, trgovino z ljudmi in izsiljevanjem. Čeprav so jih v zadnjih letih močno oslabili vladni ukrepi, notranja trenja pa ji razdrobila v manjše skupine (kot je Cartel del Noreste), njihova nasilnost še naprej vpliva na varnostne razmere v Mehiki.

Zalivski kartel:

Je den najstarejših mehiških 'narko' kartelov, njegove korenine segajo v sredino 20. stoletja. Deloval je predvsem vzdolž teksaške meje in nadzoroval ključne mejne točke za tihotapljenje droge v ZDA. Vrhunec moči je dosedel pod vodstvom Osiela Cardenasa Guillena, a po njegovi aretaciji oslabel in se razcepil na posamezne ločine.

Čeprav danes nima več tolikšne moči, je kartel še vedno aktiven na obmejnih območjih in sodeluje pri tihotapljenju drog, orožja in ljudi. Pogosti konflikti z drugimi kriminalnimi združbami še dodatno destabilizirajo regijo Tamaulipas.

Kartel Beltran-Leyva:

Kriminalna organizacija Beltran-Leyva je nastala kot frakcija kartela Sinaloa po notranjih sporih z vodstvom. Združbo, ki sta jo ustanovila brata Beltran-Leyva, je postala znana po nasilnih obračunih in infiltraciji v državne strukture. Kartel je nadzoroval pomembne poti za prevoz kokaina in imel široko mrežo podkupljenih uradnikov, med katerimi so bili tudi pripadniki vojske in policije. Po smrti in aretacijah ključnih vodij se je organizacija razdrobila, so pa aktivne ostale njene naslednice, večinoma integrirane v frakcije znotraj kartela Sinaloa.

Kartel del Noreste:

Kartel del Noreste (izvorno Cartel del Noreste – CDN) je nastal kot naslednik ločine Los Zetas. Deluje predvsem v mehiški zvezni državi Tamaulipas, zlasti v mestu Nuevo Laredo – strateško pomembnem mejnem prehodu s Teksasom. Znan je po brutalnih metodah ustrahovanja in pogostih oboroženih spopadih z vojsko. Nadzoruje tihotapljenje drog, ljudi in orožja, lokalnim podjetnikom pa zaračunava 'zaščito'. Njegova moč temelji na nadzoru meje in nasilni prevladi nad ozemljem.

La Familia Michoacana:

'Družina' Michoacana je nastala okoli leta 2000 v zvezni državi Michoacan. Skupina je združevala kriminalne dejavnosti s psevdoreligiozno ideologijo in se predstavljala kot "zaščitnica ljudstva". V resnici je globoko vpletena v proizvodnjo metamfetamina in preprodajo drog. Znana je po javnem prikazovanju sile in propagandnih sporočilih. Čeprav so bile po večjih policijskih operacijah aktivnosti kartela oslabljene, njene frakcije še naprej delujejo na podeželju.

Kartel Tijuana:

Kartel Tijuana, znan tudi kot organizacija Arellano Felix, deluje vzdolž meje med Tijuano in Kalifornijo. V '90. letih prejšnjega stoletja je bil eden najmočnejših kartelov v državi, ki je nadzoroval ključne prehode za tihotapljenje kokaina in marihuane. Po aretacijah in smrtih glavnih voditeljev je oslabel, vendar ima še vedno vpliv prek manjših frakcij. Njegovo zgodovino zaznamujejo krvavi spopadi s kartelom Sinaloa in drugimi tekmeci.