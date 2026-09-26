Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nakazal 290.000 evrov in spremljal dobičke. Nato ga je poklicala policija

Berlin, 26. 09. 2026 16.11 pred dvema minutama 5 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Spletna prevara

Nemški podjetnik Lars Kesebom je zjutraj in zvečer preverjal svojo spletno naložbo. Grafi so rasli, dobički so se povečevali in že je razmišljal, da bi lahko prej prenehal delati. Nato ga je poklicala policija: premoženje, ki ga je spremljal na zaslonu, ni obstajalo. Njegovih 290.000 evrov je izginilo v spletni prevari. Mednarodna novinarska preiskava razkriva, kako lažne trgovalne platforme ljudi prepričajo, da jim nakazujejo vse več denarja.

Podjetnik iz nemške Spodnje Saške je za domnevno donosno naložbo izvedel od prijatelja iz nogometnega društva. Njegova takratna žena ga je posvarila: "Ne počni tega." Toda možnost zaslužka ga je enostavno preveč pritegnila. Na spletno platformo Fibonetix je najprej nakazal slabih 10.000 evrov, poroča nemški portal Focus. 

Zanj je skrbel osebni "finančni svetovalec", ki se je predstavljal kot Karl Heinz. Pripovedoval mu je o notranjih informacijah, s katerimi naj bi si lahko zagotovil uspešne naložbe. Dogajanje na zaslonu je njegove obljube na videz potrjevalo: vrednost Kesebomovega premoženja je rasla. Zato je nakazoval še več. Med posameznimi nakazili sta bili tudi vsoti 98.000 in 101.000 evrov. Skupaj je v domnevno naložbo vložil 290.000 evrov. 

Spremljanje grafov ga je, kot je pozneje povedal novinarjem, spominjalo na odvisnost. Verjel je, da si ustvarja premoženje, ki mu bo omogočilo zgodnejše slovo od dela. Šele klic policije mu je razkril, da ne spremlja uspešnega trgovanja, ampak izmišljene številke. 

Prijazen svetovalec, prepričljivi grafi in vse večja nakazila

Njegov primer je del mednarodne novinarske preiskave FakeTrade, ki jo je koordinirala mreža European Investigative Collaborations (EIC), pri njej pa je sodeloval tudi nemški Spiegel. Novinarji so na podlagi več tisoč dokumentov preiskovali ozadje spletnih naložbenih prevar, pri katerih so nakazila resnična, trgovanje in dobički pa izmišljeni.

Pot do prevare se pogosto začne z oglasom na spletu ali družbenih omrežjih. Uporabnik pristane na profesionalno oblikovani strani, ki ponuja možnost donosnega trgovanja. Za začetek pogosto zadostuje 250 evrov. Nato se oglasi osebni svetovalec, ki redno kliče, sprašuje o družini in življenjskih okoliščinah ter postopoma gradi zaupanje. Medtem stranka na svojem uporabniškem računu spremlja navidezno rast naložbe. Namen prikazanih dobičkov je, da nakaže še več denarja. 

Prav možnost prilagajanja teh prikazov je bila ena od ugotovitev novinarske preiskave. Tehnologija izraelskega podjetja Airsoft je omogočala vplivanje na to, kakšno gibanje vrednosti so videle stranke. Goljufi so lahko uporabnike razvrščali v skupine in jim po potrebi prikazovali dobičke ali izgube. 

"Za običajnega človeka je to res videti profesionalno in dobro narejeno, vendar je vse lažno. Trgovanja sploh ni," je po poročanju Focusa pojasnil Jörn Rehren iz nemške zveze potrošniških organizacij.

Pot do prevare se pogosto začne z oglasom na spletu ali družbenih omrežjih. Uporabnik pristane na profesionalno oblikovani strani, ki ponuja možnost donosnega trgovanja.
Pot do prevare se pogosto začne z oglasom na spletu ali družbenih omrežjih. Uporabnik pristane na profesionalno oblikovani strani, ki ponuja možnost donosnega trgovanja.
FOTO: Bobo

Štiri leta zapora za nekdanjega vodjo ponudnika programske opreme

Del ozadja takšnega poslovanja je razkril tudi sodni postopek pred deželnim sodiščem v nemškem Bambergu. Na zatožni klopi je sedel Shay Benhamou, nekdanji vodja podjetja, ki je zagotavljalo tehnično infrastrukturo za spletne trgovalne platforme. Krivdo je naposled priznal, zaradi pomoči pri goljufiji pa je bil obsojen na štiri leta zapora.

Postopek je zajemal 24 portalov, prek katerih naj bi bili vlagatelji oškodovani za približno 68 milijonov evrov. Novinarska preiskava pa je pokazala, da je z Airsoftom v času Benhamouovega vodenja sodelovalo skupno 443 platform. Portali z njegovo tehnologijo naj bi ustvarili več kot 950 milijonov evrov prometa. 

Benhamou je ob koncu sojenja priznal, da je najpozneje leta 2020 o uporabi svoje programske opreme vedel dovolj, da ni mogel več govoriti zgolj o tveganju morebitnih zlorab. Kljub temu je poslovanje nadaljeval.

Ko želijo denar dvigniti, morajo najprej znova plačati

Prevara se za številne žrtve razkrije šele, ko zahtevajo izplačilo. Takrat se pojavijo nepričakovane ovire: poravnati je treba davek, zavarovanje, stroške obdelave ali nakazati denar za domnevno dokazovanje likvidnosti. Prikazanega dobroimetja na računu za te stroške menda ni mogoče uporabiti. Stranka mora zato znova seči po svojem denarju.

Po ugotovitvah novinarske preiskave so goljufi uporabljali različne prijeme. Lahko so navidezno stanje računa znižali na nič in izgubo pripisali neugodnemu dogajanju na trgu. Lahko pa so žrtev poskušali še dodatno izžeti: zatrjevali so, da je dobiček pripravljen za izplačilo, pred tem je treba plačati le še eno pristojbino. 

Izplačila so se odmkala, dotlej prijazni in dosegljivi svetovalci pa so nazadnje izginili. 

Iste žrtve poskušajo ogoljufati še enkrat

Z izgubo denarja se nevarnost ne konča nujno. Na že oškodovane ljudi preži še tako imenovana prevara z vračilom izgubljenih sredstev. Čez nekaj mesecev jih kontaktirajo domnevni odvetniki, predstavniki finančnega nadzora ali strokovnjaki za iskanje ukradenega denarja. Trdijo, da so sredstva našli in jih lahko vrnejo. Toda tudi tokrat je treba najprej plačati. 

Takšni klicatelji lahko poznajo podrobnosti prve prevare, zaradi česar delujejo prepričljiveje. Potrošniška organizacija Verbraucherzentrale Hessen je maja 2026 opozorila, da storilci načrtno uporabljajo podatke o že oškodovanih ljudeh. 

Prevara se za številne žrtve razkrije šele, ko zahtevajo izplačilo. Takrat se pojavijo nepričakovane ovire: poravnati je treba davek, zavarovanje, stroške obdelave ali nakazati denar za domnevno dokazovanje likvidnosti.
Prevara se za številne žrtve razkrije šele, ko zahtevajo izplačilo. Takrat se pojavijo nepričakovane ovire: poravnati je treba davek, zavarovanje, stroške obdelave ali nakazati denar za domnevno dokazovanje likvidnosti.
FOTO: Dreamstime

Zahteva po dodatnem plačilu je opozorilni znak

Na tovrstne prevare opozarja tudi nemška policija. Posebno previdnost svetuje ob obljubah izjemno visokih donosov, nenaročenih klicih domnevnih finančnih strokovnjakov in pritiskih k novim nakazilom. Opozarja tudi pred omogočanjem dostopa do računalnika prek programov, kot sta AnyDesk in TeamViewer. 

Zahteva, da je treba pred izplačilom dobička nakazati dodaten denar za domnevne davke, pristojbine ali provizije, je značilen opozorilni znak. Ob sumu prevare policija svetuje takojšnjo ustavitev plačil, prekinitev stikov z domnevnimi posredniki in obvestilo banki oziroma ponudniku plačilnih storitev. Shraniti je treba elektronsko pošto, pogovore, posnetke zaslona in potrdila o nakazilih ter podati prijavo policiji. 

Izgubil je tudi zaupanje vase

Ko je Kesebom izvedel, kaj se je zgodilo z njegovim denarjem, je moral o izgubi povedati ženi, ki ga je pred naložbo opozorila. Novinarjem je opisal, kako je ob tem neutolažljivo jokal. Takrat se je v njem nekaj zlomilo, pravi. Izgubil ni le denarja, ampak tudi zaupanje v ljudi in vase. 

Tudi prijatelj iz nogometnega društva, ki mu je predstavil domnevno donosno priložnost, je izgubil ves vloženi denar. Ko se danes srečata, o tem ne govorita več. Kesebom pa se je odločil svojo zgodbo povedati javno, da bi posvaril druge, ki so tako kot nekoč on prepričani, da se njim kaj takšnega ne more zgoditi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vlaganja prevara

'Eno uro sem govoril s Putinom, jutri bom odstopil'

24ur.com Prek spleta kupil bager, nakazal 20 tisoč evrov, ostal brez stroja in denarja
24ur.com Nasedel prevari: želel oplemeniti svoja sredstva, a izgubil 20 tisočakov
24ur.com Namesto vrnjenega davka so mu spletni goljufi odtegnili 8000 evrov
24ur.com Mislil je, da je zadel 25.000 evrov, potem je vzel kredit, izplačila pa ni bilo
24ur.com Nakazal denar, a peletov ni prejel
24ur.com Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...
24ur.com Plačal je za spletne nakupe, ki jih ni opravil
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961