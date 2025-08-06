Naklonjen Trumpu in Orbanu, ne mara nezakonitih migracij in evra

Konservativec Karol Nawrocki je v parlamentu v Varšavi prisegel kot novi poljski predsednik. Parlamentu je predstavil prednostne naloge svojega mandata. Pri tem je izpostavil ustavitev migracij in ohranitev poljskega zlota kot državne valute. Želi tudi biti glas državljanov, ki si želijo suverenosti in varnosti.

Karol Nawrocki je 2. junija tesno zmagal v drugem krogu predsedniških volitev na Poljskem. 42-letni zgodovinar je bil izvoljen za petletni mandat, v tem pa bo moral sodelovati s proevropsko in liberalnejšo poljsko vlado Donalda Tuska. Populist je na volitvah v začetku junija nastopil s podporo konservativne opozicijske stranke Zakon in pravičnost (PiS), protikandidata, župana Varšave Rafala Trzaskowskega, ki ga je podpirala vlada, pa je premagal za manj kot dva odstotka glasov oz. za nekaj več kot 369.000 glasov.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Karol Nawrocki icon-picture-layer-2 1 / 2

Novi predsednik je prisegel pred obema domovoma v poljskem parlamentu, prisoten je bil tudi njegov predhodnik Andrzej Duda. Nawrocki je parlamentu predstavil prednostne naloge svojega predsedovanja, njegova agenda bo očitno odražala politiko stranke PiS, poroča poljska tiskovna agencija PAP. "Recimo ne nezakonitim migracijam in evru," je navedel Nawrocki. To so tudi dolgoletni cilji stranke PiS, ki si prizadeva ustaviti migracije in ohraniti poljski zlot kot državno valuto. Ob tem je novi predsednik prav tako izrazil nasprotovanje zvišanju starostne meje za upokojitev. "Program, ki ga bom izvajal, bo program trajnostnega razvoja poljske države. Bom glas državljanov, ki si želijo suverenosti in varnosti" je dejal in dodal, da ne sme biti delitev med bolj in manj razvitimi poljskimi regijami. Izjavil je še, da ne bo deloval v skladu s političnimi delitvami, temveč proti njim in bo vedno sprejemal odločitve, ki se tičejo glasu poljskega naroda, ne pa političnih ali strankarskih čustev.

Karol Nawrocki FOTO: AP icon-expand