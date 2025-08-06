Naklonjen Trumpu in Orbanu, ne mara nezakonitih migracij in evra

Karol Nawrocki je 2. junija tesno zmagal v drugem krogu predsedniških volitev na Poljskem. 42-letni zgodovinar je bil izvoljen za petletni mandat, v tem pa bo moral sodelovati s proevropsko in liberalnejšo poljsko vlado Donalda Tuska.
Populist je na volitvah v začetku junija nastopil s podporo konservativne opozicijske stranke Zakon in pravičnost (PiS), protikandidata, župana Varšave Rafala Trzaskowskega, ki ga je podpirala vlada, pa je premagal za manj kot dva odstotka glasov oz. za nekaj več kot 369.000 glasov.
Novi predsednik je prisegel pred obema domovoma v poljskem parlamentu, prisoten je bil tudi njegov predhodnik Andrzej Duda. Nawrocki je parlamentu predstavil prednostne naloge svojega predsedovanja, njegova agenda bo očitno odražala politiko stranke PiS, poroča poljska tiskovna agencija PAP.
"Recimo ne nezakonitim migracijam in evru," je navedel Nawrocki. To so tudi dolgoletni cilji stranke PiS, ki si prizadeva ustaviti migracije in ohraniti poljski zlot kot državno valuto. Ob tem je novi predsednik prav tako izrazil nasprotovanje zvišanju starostne meje za upokojitev.
"Program, ki ga bom izvajal, bo program trajnostnega razvoja poljske države. Bom glas državljanov, ki si želijo suverenosti in varnosti" je dejal in dodal, da ne sme biti delitev med bolj in manj razvitimi poljskimi regijami. Izjavil je še, da ne bo deloval v skladu s političnimi delitvami, temveč proti njim in bo vedno sprejemal odločitve, ki se tičejo glasu poljskega naroda, ne pa političnih ali strankarskih čustev.
Z zmago in prisego Nawrockega se napoveduje nadaljevanje napetega odnosa med proevropsko vlado Tuska in predsednikom države, ki ima sicer omejena pooblastila, a lahko blokira v parlamentu sprejete zakone. To je redno počel odhajajoči, prav tako konservativni predsednik Duda.
Nawrocki je že med predvolilno kampanjo napovedoval blokado reformnih prizadevanj liberalnejše vlade. Nekdanji vodja Inštituta za narodni spomin, ki ga je vodil od leta 2021, se kot zgodovinar osredotoča na obdobje komunizma na Poljskem, kot politik pa velja za konservativca, tradicionalista in nasprotnika federalizacije EU.
Naklonjen je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, javno ga je podprl tudi madžarski premier Viktor Orban. V drugem krogu je s svojim nacionalizmom računal na podporo skrajne desnice.
Da bi si zagotovil njeno podporo, se je med drugim strinjal, da bo kot predsednik z uporabo pravice do veta blokiral zakonodajo, s katero bi vlada zvišala davke, omejila svobodo govora ali ratificirala morebitno članstvo Ukrajine v Natu.
Obljubil je sicer nadaljevanje podpore sosednji Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo, obenem pa je pozval k omejitvah socialnih ugodnosti, ki jih uživa več kot milijon ukrajinskih beguncev v državi.
