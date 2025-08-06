Svetli način
Tujina

Naklonjen Trumpu in Orbanu, ne mara nezakonitih migracij in evra

Varšava, 06. 08. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
69

Konservativec Karol Nawrocki je v parlamentu v Varšavi prisegel kot novi poljski predsednik. Parlamentu je predstavil prednostne naloge svojega mandata. Pri tem je izpostavil ustavitev migracij in ohranitev poljskega zlota kot državne valute. Želi tudi biti glas državljanov, ki si želijo suverenosti in varnosti.

Karol Nawrocki je 2. junija tesno zmagal v drugem krogu predsedniških volitev na Poljskem. 42-letni zgodovinar je bil izvoljen za petletni mandat, v tem pa bo moral sodelovati s proevropsko in liberalnejšo poljsko vlado Donalda Tuska.

Populist je na volitvah v začetku junija nastopil s podporo konservativne opozicijske stranke Zakon in pravičnost (PiS), protikandidata, župana Varšave Rafala Trzaskowskega, ki ga je podpirala vlada, pa je premagal za manj kot dva odstotka glasov oz. za nekaj več kot 369.000 glasov.

Novi predsednik je prisegel pred obema domovoma v poljskem parlamentu, prisoten je bil tudi njegov predhodnik Andrzej Duda. Nawrocki je parlamentu predstavil prednostne naloge svojega predsedovanja, njegova agenda bo očitno odražala politiko stranke PiS, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Recimo ne nezakonitim migracijam in evru," je navedel Nawrocki. To so tudi dolgoletni cilji stranke PiS, ki si prizadeva ustaviti migracije in ohraniti poljski zlot kot državno valuto. Ob tem je novi predsednik prav tako izrazil nasprotovanje zvišanju starostne meje za upokojitev. 

"Program, ki ga bom izvajal, bo program trajnostnega razvoja poljske države. Bom glas državljanov, ki si želijo suverenosti in varnosti" je dejal in dodal, da ne sme biti delitev med bolj in manj razvitimi poljskimi regijami. Izjavil je še, da ne bo deloval v skladu s političnimi delitvami, temveč proti njim in bo vedno sprejemal odločitve, ki se tičejo glasu poljskega naroda, ne pa političnih ali strankarskih čustev. 

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki FOTO: AP

Z zmago in prisego Nawrockega se napoveduje nadaljevanje napetega odnosa med proevropsko vlado Tuska in predsednikom države, ki ima sicer omejena pooblastila, a lahko blokira v parlamentu sprejete zakone. To je redno počel odhajajoči, prav tako konservativni predsednik Duda. 

Nawrocki je že med predvolilno kampanjo napovedoval blokado reformnih prizadevanj liberalnejše vlade. Nekdanji vodja Inštituta za narodni spomin, ki ga je vodil od leta 2021, se kot zgodovinar osredotoča na obdobje komunizma na Poljskem, kot politik pa velja za konservativca, tradicionalista in nasprotnika federalizacije EU.

Naklonjen je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, javno ga je podprl tudi madžarski premier Viktor Orban. V drugem krogu je s svojim nacionalizmom računal na podporo skrajne desnice. 

Da bi si zagotovil njeno podporo, se je med drugim strinjal, da bo kot predsednik z uporabo pravice do veta blokiral zakonodajo, s katero bi vlada zvišala davke, omejila svobodo govora ali ratificirala morebitno članstvo Ukrajine v Natu. 

Obljubil je sicer nadaljevanje podpore sosednji Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo, obenem pa je pozval k omejitvah socialnih ugodnosti, ki jih uživa več kot milijon ukrajinskih beguncev v državi.

Karol Nawrocki poljska predsednik
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REMIGRACIJA ZDAJ
11. 08. 2025 08.59
+1
Bravo Poljska! Evropa Evropejcem!
ODGOVORI
1 0
A.S.
07. 08. 2025 16.12
-1
To je putkin VOHUN...
ODGOVORI
0 1
dannyer
07. 08. 2025 12.13
+2
kar je podpora in videnje večina evropejcev glede nezakonitih prihodov meja saj ne gre za begunce. poleg tega so kar nasilni molotovke nameji tudi vojak je izgubil življenje samo to ne poročate
ODGOVORI
3 1
janez horvat
07. 08. 2025 08.59
+2
Prav zanimivo je, da vse politike, ki niso na levi strani označujete za populiste.
ODGOVORI
6 4
patogen
07. 08. 2025 09.47
-4
Populist je ravno levičar. Vse svoje države je vdno imenoval Ljudske. Populus. levičar vedno druge obtožuje tega, kar počne sam.
ODGOVORI
2 6
patogen
07. 08. 2025 08.26
-2
Poljaki gledajo v prihodnost, da bodo Nemci bežali k njim. Norvežani so že pred leti zagotovili, da Švedom beguncem ne bodo dajali azila. Ker so si pač sami za to krivi.
ODGOVORI
2 4
Wolfman
07. 08. 2025 08.12
+4
Ne mara migrantov in prišlekov, a preden prbije kaj takeha sej prej še vpraŠa, koliko Poljakov si služi kruh ter živi po državah EU in VelikI britaniji?
ODGOVORI
6 2
Zmaga Ukrajini ..
06. 08. 2025 21.50
+4
Kako smešni so ti Višegrajci,... polna usta migrantov so jih, pa dejansko le redkokateri migranti prihajajo v te države. Vsem je jasno, v katere države gredo najraje, če le zmorejo priti tja, to so UK, Nemčija, Belgija, Francija, Skandinavija,... In ne, to ni neka Madžarska, bodite no resni. Ampak najbolj pa krulijo ravno te države, ki jih tudi imigranti ne marajo, hahahahahaha.
ODGOVORI
7 3
odpisani zasedli vlado
06. 08. 2025 20.17
+1
Sedaj je še poljska padla v diktaturo.Čehoslovaki z njihovim fičotom kateri je tesen zaveznik ruskemu diktatorju putinu ter ameriškemu trumpu sedaj še pa poljska.Torej je resnica,da je tretja svetovna neizbežna in se bo pojavila v zelo kratkem času zaradi ameriškega oranžnega trumpa kateri dela na tem.
ODGOVORI
6 5
Misija1
07. 08. 2025 11.46
+1
Kdo zdaj? Čehi ali Slovaki? Namreč, tvoje omenjene Čehoslovaške ni več, že dolgo ni več. Tako da bluziš, da se kar kadi od tebe
ODGOVORI
2 1
patogen
06. 08. 2025 20.15
+4
Nekaj nzaslišanega, je proti migracijam in za Trumpa...
ODGOVORI
7 3
gozdar1
06. 08. 2025 20.01
+2
Vevropi praktično noben predsednik nima pooblastil kot jih ima ameriški, veliko jih ima samo protokolarno vlogo. Sicer pa se temu že na daleč vidi da je populist, veliko praznih obljub in malo substance.
ODGOVORI
4 2
patogen
06. 08. 2025 20.16
-1
Edini, ki so v zgodovini nosili Populos celo v nazivu, so bili Levičarji. Ljudske republike.
ODGOVORI
4 5
gozdar1
06. 08. 2025 20.31
-1
Vsak pameten ve da enostavne rešitve kompleksnih problemov ne obstajajo.
ODGOVORI
2 3
janez horvat
07. 08. 2025 09.01
-3
Vsak, ki ni levak je torej populist?
ODGOVORI
1 4
Tomy1
06. 08. 2025 18.52
+3
Še ostaja upanje za Evropo.. to je pravi Precednik z veliko začetnico!
ODGOVORI
9 6
SLObunkeljn
07. 08. 2025 13.36
Z veliko začetnico in “c” namesto “ds” … pravi polpismen desničar 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
slovenc59
06. 08. 2025 18.45
-1
Take rabimo, ki imajo radi donalda pa ištvana ! Tudi lajna ma rada trumpa, tako da združeni v EU, pripravimo se na propad !!
ODGOVORI
2 3
patogen
06. 08. 2025 20.17
+0
Antifašusti vseh dežel, združite se. Da vas bo lažje najti...
ODGOVORI
2 2
konc
06. 08. 2025 18.03
+9
Nezakonitih migracij ne mara noben normalen človek.
ODGOVORI
9 0
branko-r
06. 08. 2025 17.02
+8
bravo še en pameten politik več prihodnost pripada domoljubom Slovenci se bomo selili v te države saj našo so levičarji podarili tujcem
ODGOVORI
12 4
nekodnas
06. 08. 2025 21.23
+1
branko-r Res , samo glede selitve na Poljsko bi bilo pametno povprašati g. Mitjo Okorn priznanega filmskega režiserja ( Pisma svetemu Nikolaju, Planet samskih, Dekleta iz Dubaja in......), ki se je pred leti preselil na Poljsko, si ustvaril dom in družino in najbolje ve kako se živi na Poljskem. Njemu osebno bi, ne glede kakšen bi bil njegov odgovor, najbolj zaupal in Verjel.
ODGOVORI
1 0
Janez_53
07. 08. 2025 10.03
-1
Kaj pa potem še čakaš??? Seli se!
ODGOVORI
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
06. 08. 2025 16.57
-6
Nic dobrega se jim ne pise. Se naprej bodo gradili na ideoloskih momentih in preteklosti, namesto gledali naprej. Desnuharrska posla. 😆
ODGOVORI
3 9
Evropa_Evropejcem
06. 08. 2025 15.45
+16
Prihodnost pripada domoljubom - Evropa mora znova postati varen dom za vse Evropejce.
ODGOVORI
17 1
REMIGRACIJA ZDAJ
06. 08. 2025 15.43
+12
Čestitke Poljska! Živela Evropa!
ODGOVORI
16 4
REMIGRACIJA ZDAJ
06. 08. 2025 15.42
+13
Domoljubne sile se vzdigajo po vsej Evropi. Naredimo Evropo znova evropejsko!
ODGOVORI
16 3
Anion6anion
06. 08. 2025 14.08
-2
Poljska največja država prejemnica v EU. Standardov ki jih EU določa pa ignorirajo. Pašejo jim samo koristi , obveznosti pa ne.
ODGOVORI
10 12
REMIGRACIJA ZDAJ
06. 08. 2025 15.48
+6
slo komunisti ne prebavljajo Poljske, ki je odločno opravila z zločinsko komunistično ideologijo in jo pot vodi v svetlo prihodnost. Tudi v Sloveniji se moramo rešiti komunistov, da bomo kot narod in država stopili na resnično pot napredka.
ODGOVORI
12 6
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
06. 08. 2025 16.59
+0
Se strinjam. Gorenak, Grums, Jansa, Tanko in ostali “bivsi” komunisti v sds bi morali iz politike😆😆😆😆
ODGOVORI
8 8
Poštenjak-
06. 08. 2025 20.54
+0
največji komunist upa na to ta bo zopet vodil vlado
ODGOVORI
3 3
gr?arica
07. 08. 2025 10.45
+0
Torej predlagala prepoved SdS. Tam je namreč največ bivših komunistov....z polit komisarjem.na posmrtnem polozaju
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
06. 08. 2025 14.06
-1
EU razpada.
ODGOVORI
9 10
300 let do specialista
06. 08. 2025 14.07
+3
Bo bil že čas.
ODGOVORI
8 5
