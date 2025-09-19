Nalezljiva pozitivna energija na Krku: senegalski smetar, ki pleše

Ulica je njegov oder, glasba in ples pa najmočnejše orodje za odganjanje slabe volje. Spoznajte Senegalca Abija, ki je smetar na otoku Krk. Na sosednjo Hrvaško se je preselil zaradi ljubezni, ki jo zdaj širi naprej. Domačini na Krku so ga vzeli za svojega in si ne znajo več predstavljati, da bi dan začeli brez Afričanove predstave s smetnjaki.