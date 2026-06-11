Močni sunki vetra podirali drevesa, v poplavljeni reki našli truplo moškega

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Gasilci odstranjujejo posledice neurja Vigili del Fuoco

Gasilci odstranjujejo posledice neurja Vigili del Fuoco

Gasilci odstranjujejo posledice neurja Vigili del Fuoco

Gasilci odstranjujejo posledice neurja Vigili del Fuoco







V polovici Lombardije se spopadajo s slabim vremenom. Še posebej močno deževje in toča sta prizadela južni del pokrajine Varese, mesto Busto Arsizio in območje Legnana. Šlo je za kratkotrajno, a intenzivno vremensko motnjo, ki je trajala nekaj manj kot pol ure. Močni sunki vetra so povzročili precej nevšečnosti, saj so podirali in lomili drevesa, poroča Rai News. Od včerajšnjega popoldneva so gasilci opravili 250 intervencij v provincah Milano, Monza in Brianza, Varese, Brescia ter Bergamo. Ekipe so posredovale zaradi poplav, podrtih dreves in poškodb na objektih oziroma konstrukcijah. Razmere se izboljšujejo, so zapisali gasilci.

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V Soni (občina v Veroni) so gasilci rešili dve osebi, ki sta bili zaradi padca velike veje ujeti v avtomobilu.

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Slabo vreme ni prizaneslo niti Brianzi in milanskemu zaledju severno od prestolnice. Operativni center gasilcev je prejel približno trideset klicev na pomoč, predvsem zaradi nevarno nagnjenih dreves, padlih vej in težav na cestah. Aktivnosti trenutno potekajo tudi na urgentnem oddelku bolnišnice v Garbagnate Milanese, kjer imajo zaradi podrtih dreves reševalna vozila težave pri dostopu in delu.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Intervencije v bližini bolnišnice Garbagnate Milanese Naravni park Groane

Intervencije v bližini bolnišnice Garbagnate Milanese Naravni park Groane

Intervencije v bližini bolnišnice Garbagnate Milanese Naravni park Groane





V Novate Milanese je specializirana gasilska enota SAF rešila motoristko, ki je zaradi močnega vetra ostala ujeta med padlimi drevesnimi vejami, še poroča Rai News. Njeno stanje ni resno. Težave in zamude so zabeležili tudi na železniški progi med Saronnom in Milanom, kjer so vlaki obstali na poti proti postaji Cadorna. Na območju Brescie, kjer je že v preteklih urah divjala močna nevihta, zdaj ocenjujejo škodo, ki jo je povzročila toča. Dež se je vrnil tudi na območje Coma, kjer so bile že včeraj zvečer ceste poplavljene z vodo, blatom in naplavinami. V kraju Blevio so bile zaradi dežja in toče poplavljene kleti in garaže. Ogromna toča je padala tudi v bližini Gardskega jezera, so objavili na Meteo.it.

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Starejši moški je padel v poplavljeno reko Isarco in umrl