Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Močni sunki vetra podirali drevesa, v poplavljeni reki našli truplo moškega

Milano, 11. 06. 2026 11.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Gasilci odstranjujejo posledice neurja

Hudo vreme je pustošilo tudi v sosednji Italiji, najhuje je bilo v Lombardiji. V pokrajini Varese je padala toča, v Comu in severno od Milana je divjalo neurje. V naraslo reko Isarco je padel starejši moški, ki je umrl, na njegovo truplo pa so naleteli mimoidoči.

V polovici Lombardije se spopadajo s slabim vremenom. Še posebej močno deževje in toča sta prizadela južni del pokrajine Varese, mesto Busto Arsizio in območje Legnana. Šlo je za kratkotrajno, a intenzivno vremensko motnjo, ki je trajala nekaj manj kot pol ure. Močni sunki vetra so povzročili precej nevšečnosti, saj so podirali in lomili drevesa, poroča Rai News.

Od včerajšnjega popoldneva so gasilci opravili 250 intervencij v provincah Milano, Monza in Brianza, Varese, Brescia ter Bergamo. Ekipe so posredovale zaradi poplav, podrtih dreves in poškodb na objektih oziroma konstrukcijah. Razmere se izboljšujejo, so zapisali gasilci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Soni (občina v Veroni) so gasilci rešili dve osebi, ki sta bili zaradi padca velike veje ujeti v avtomobilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slabo vreme ni prizaneslo niti Brianzi in milanskemu zaledju severno od prestolnice. Operativni center gasilcev je prejel približno trideset klicev na pomoč, predvsem zaradi nevarno nagnjenih dreves, padlih vej in težav na cestah.

Aktivnosti trenutno potekajo tudi na urgentnem oddelku bolnišnice v Garbagnate Milanese, kjer imajo zaradi podrtih dreves reševalna vozila težave pri dostopu in delu.

V Novate Milanese je specializirana gasilska enota SAF rešila motoristko, ki je zaradi močnega vetra ostala ujeta med padlimi drevesnimi vejami, še poroča Rai News. Njeno stanje ni resno. Težave in zamude so zabeležili tudi na železniški progi med Saronnom in Milanom, kjer so vlaki obstali na poti proti postaji Cadorna.

Na območju Brescie, kjer je že v preteklih urah divjala močna nevihta, zdaj ocenjujejo škodo, ki jo je povzročila toča. Dež se je vrnil tudi na območje Coma, kjer so bile že včeraj zvečer ceste poplavljene z vodo, blatom in naplavinami. V kraju Blevio so bile zaradi dežja in toče poplavljene kleti in garaže.

Ogromna toča je padala tudi v bližini Gardskega jezera, so objavili na Meteo.it.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Starejši moški je padel v poplavljeno reko Isarco in umrl

V Bressanonu je umrl starejši moški, potem ko je po hudi nevihti padel v naraslo reko Isarco. Preplah so sprožili mimoidoči, ki so v vodi videli truplo. Truplo so gasilci našli v bližini mostu, na kraju so posredovali tudi karabinjerji, ki so izvedli pravno preiskavo.

vreme italija toča intervencije

Preiskava proti Ryanairu zaradi zaračunavanja sedežev za družine

24ur.com Sever Italije prizadele poplave: v Benečiji razglasili izredno stanje
24ur.com Smrtna žrtev na Reki: Deroča voda pod vozilo odnesla moškega
24ur.com Sever Milana pod vodo, pri Reki izmerili enega največjih vodostajev morja
24ur.com Poplave v Italiji terjale 13 smrtnih žrtev. Junaški Srb rešil mamo z otrokom
24ur.com Hudo neurje v tujini terjalo smrtne žrtve, veter na Korziki dosegel kar 224 km na uro
24ur.com V Milanu hudi nalivi, znameniti trg v Benetkah znova pod vodo
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
zadovoljna
Portal
To so bili njegovi zadnji trenutki
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Ne spreglejte znakov, ki jih pošilja vaše telo
Ne spreglejte znakov, ki jih pošilja vaše telo
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
dominvrt
Portal
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758