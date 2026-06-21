Nalivi, toča, silovita neurja in smrti med kopanjem

V nedeljo popoldne je bilo opozorilo najvišje stopnje razglašeno v 18 okrožjih na Bavarskem, Saškem in v Brandenburgu.
Meteorologi opozarjajo, da lahko v kratkem času pade okoli 30 litrov dežja na kvadratni meter, spremljajo pa ga lahko vetrovi s sunki do 90 kilometrov na uro in toča s premerom do treh centimetrov.
Prva opozorila so že dopoldne izdali za Berlin in njegovo okolico. Siloviti nalivi so povzročili težave tudi na teniškem turnirju Berlin Open. Del prizorišča je bil poplavljen, organizatorji pa so morali aktivirati krizni načrt in obiskovalce evakuirati. Več sto ljudi se je pred neurjem zateklo v bližnji železniški postaji Grunewald in v predor Auerbach.
Po navedbah organizatorjev so bili pod vodo deli športnega kompleksa, poškodovana pa je bila tudi električna napeljava. Pred začetkom finala med Američanko Jessico Pegulo in Čehinjo Lindo Noskovo so morali pristojni preveriti, ali je območje sploh varno za obiskovalce. Obstajala je celo možnost, da bi finale prestavili na ponedeljek.
Današnje neurje je neposredna posledica ekstremne vročine, ki je Nemčijo zajela v soboto. Meteorologi opozarjajo, da prav kombinacija zelo vročega in vlažnega zraka ustvarja idealne pogoje za nastanek močnih nevihtnih sistemov.
Ljudje sredi hude vročine iščejo tudi osvežitev, kar pa se je prav tako končalo tragično. V Gelsenkirchnu je v kanalu Rhein-Herne utonil 16-letnik, ki je bil na kopanju s prijateljico. Kljub hitri intervenciji reševalcev mu niso mogli več pomagati.
V kraju Rheinstetten pri Karlsruheju je življenje izgubil 23-letni plavalec, ki je izginil v jezeru Epplesee. Njegovo truplo so po obsežni iskalni akciji našli šele po približno uri in pol.
Posebej dramatično je bilo tudi na Renu v Hessnu, kjer pogrešajo tri ljudi. Policija je sporočila, da se bojijo najhujšega. Med pogrešanimi sta tudi dva mlajša moška, ki nista znala plavati.
Mnogi so medtem danes odpravljali posledice včerajšnjega neurja. Največ težav so imeli v Brandenburgu, kjer so gasilci posredovali na 58 intervencijah zaradi poplavljenih cest, podrtih dreves in požarov po udarih strel.
V Cottbusu je neurje za več ur prekinilo mestni festival, saj je močan naliv poplavil prizorišče in povzročil težave z električno infrastrukturo. Po umiritvi vremena so organizatorji dogodek lahko nadaljevali. V istem mestu je zaradi ekstremne vročine z ene od poslovnih stavb padlo veliko okensko steklo, ki se je iztrgalo iz okvirja.
Vročina je povzročala težave tudi prometni infrastrukturi. V Schleswig-Holsteinu so morali zaradi poškodb vozišča zapreti del avtoceste A1, v Brandenburgu pa se je na avtocesti A13 asfalt zaradi visokih temperatur začel dvigovati.
Na Spodnjem Saškem so morali zaradi vremenskega opozorila evakuirati tabor s približno 300 otroki, v kraju Ihlow pa je močan veter poročni šotor odnesel na streho bližnjega poslopja. V Hessnu je pred avtomobil voznice padlo drevo, vendar je na srečo ostala nepoškodovana.
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