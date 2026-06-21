Nalivi, toča, silovita neurja in smrti med kopanjem

V nedeljo popoldne je bilo opozorilo najvišje stopnje razglašeno v 18 okrožjih na Bavarskem, Saškem in v Brandenburgu.

Meteorologi opozarjajo, da lahko v kratkem času pade okoli 30 litrov dežja na kvadratni meter, spremljajo pa ga lahko vetrovi s sunki do 90 kilometrov na uro in toča s premerom do treh centimetrov.

Prva opozorila so že dopoldne izdali za Berlin in njegovo okolico. Siloviti nalivi so povzročili težave tudi na teniškem turnirju Berlin Open. Del prizorišča je bil poplavljen, organizatorji pa so morali aktivirati krizni načrt in obiskovalce evakuirati. Več sto ljudi se je pred neurjem zateklo v bližnji železniški postaji Grunewald in v predor Auerbach.

Po navedbah organizatorjev so bili pod vodo deli športnega kompleksa, poškodovana pa je bila tudi električna napeljava. Pred začetkom finala med Američanko Jessico Pegulo in Čehinjo Lindo Noskovo so morali pristojni preveriti, ali je območje sploh varno za obiskovalce. Obstajala je celo možnost, da bi finale prestavili na ponedeljek.

Današnje neurje je neposredna posledica ekstremne vročine, ki je Nemčijo zajela v soboto. Meteorologi opozarjajo, da prav kombinacija zelo vročega in vlažnega zraka ustvarja idealne pogoje za nastanek močnih nevihtnih sistemov.