Pakt za evropsko vzhodno mejo naj bi sprejeli do konca leta

Evropska komisija je avgusta objavila poziv k javnemu in strokovnemu mnenju o Paktu za vzhodne obmejne regije. Ta pobuda bi dodatno finančno prispevala k civilni pripravljenosti in varnosti na evropski vzhodni meji. Z njo bi Bruselj okrepil odpornost regij, ki mejijo na Rusijo, Belorusijo in Ukrajino.

Pakt za vzhodne obmejne regije med drugim predvideva dodatno pomoč Estoniji, Finski, Latviji, Litvi in Poljski, ki si delijo mejo z Rusijo in Belorusijo. Te regije se soočajo z edinstvenimi izzivi, ki izhajajo iz nenehnega konflikta v Ukrajini, vključno z omejenimi čezmejnimi stiki, varnostnimi grožnjami in gospodarskimi težavami. O tem sta na Evropskem tednu regij in mest v Bruslju govorila tudi župan poljskega obmejnega mesta Terespol Krištof Ivanjuk in predsednik Podkarpatskega vojvodstva Vladislav Ortil.

Poljska je septembra zaradi beloruskih vojaških aktivnosti začasno zaprla meje z Belorusijo: "O zaprtju meje smo izvedeli dva dni prej. Vlaki in tovornjaki so v trenutku obstali na poteh. Ljudje pri nas sicer niso zaskrbljeni, da bi lahko prišlo do spopada, kljub temu da imamo vse več vojakov v mestu. Opažamo pa, da naše ceste niso uporabne za vojaške namene. Solidarnost drugih držav bo v pomoč poljski vladi, da lažje zavaruje vzhodno mejo, kar pozdravljamo," je povedal Ivanjuk.

"Po ruskem napadu na Ukrajino smo uporabljali infrastrukturo, ki so jo upravljale lokalne avtoritete: ceste, bolnišnice in železnice. V preteklosti se nismo zavedali, da gre za infrastrukturo za dvojno rabo, tedaj pa smo to prvič spoznali," je dejal Ortil, ki je poudaril pomembnost projektov, namenjenih dvojni rabi, in prožnosti sodelovanja z lokalnimi odločevalci na evropski vzhodni meji.

"Finska, Romunija, Bolgarija in baltske države s stotinami milijonov evrov globoko posegajo v svoje proračune, da bi sredstva preusmerile v obrambo," je pojasnila Agnès Monfret z Evropske komisije. Za regije na vzhodni meji EU naj bi bil zato namenjen dodaten denar tudi iz evropskega proračuna do leta 2034, za dodatno financiranje pa sta zaprosili tudi Grčija in Ciper.

'Luknje tako velike, da traktorji ne morejo do polj'

"Ostale regije ne bi smele čutiti dodatnega stroška zaradi tega pakta. Ljudje ob meji so ogroženi zaradi lažnih virov informacij in propagande svoje sosednje države, zato je ključno, da so močno povezani v lokalni skupnosti," je poudaril Thorsten Kohlisch s programa Interreg Evropa. Pakt naj bi sprejeli do konca leta, časovnica financiranja pa naj bi bila vzpostavljena v začetku 2026, so še pojasnili na Evropski komisiji. "Jezikovne razlike med Belorusi in Poljaki sicer niso velike, nimamo ne kulturnih ne verskih raznolikosti, spori se dogajajo zgolj med politiki. Največ težav imajo podjetniki, ki bi le radi trgovali med seboj," je povedal Ivanjuk.

"Zaradi tankov, ki vozijo po naših poteh, so luknje tako velike, da traktorji ne morejo do svojih polj," je še dodal. Kot je povedal Ortil, vzhodne evropske regije igrajo ključno vlogo tudi pri pripravah ukrajinskih oblasti na vstop v EU: "Ukrajinska prihodnost v Evropski uniji še ni definirana, ukrajinskim oblastem pa vseeno pomagamo vzpostaviti administrativne sisteme za črpanje evropskih sredstev. Opozarjamo jih na možna korupcijska tveganja. Ukrajinska prioriteta je sedaj varnost, mi pa pričakujemo napredovanje tudi na drugih področjih, pomembnih za vstop v EU, kot je prehranska varnost. Četudi se še borijo za svobodo, jih spodbujamo, da v ozadju razmišljajo tudi o tem, da bi bil vstop v EU čim lažji."

