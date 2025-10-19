Svetli način
Pakt za evropsko vzhodno mejo naj bi sprejeli do konca leta

Bruselj, 19. 10. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 19 minutami

Dino Subašić
Evropska komisija je avgusta objavila poziv k javnemu in strokovnemu mnenju o Paktu za vzhodne obmejne regije. Ta pobuda bi dodatno finančno prispevala k civilni pripravljenosti in varnosti na evropski vzhodni meji. Z njo bi Bruselj okrepil odpornost regij, ki mejijo na Rusijo, Belorusijo in Ukrajino.

Pakt za vzhodne obmejne regije med drugim predvideva dodatno pomoč Estoniji, Finski, Latviji, Litvi in Poljski, ki si delijo mejo z Rusijo in Belorusijo.

Te regije se soočajo z edinstvenimi izzivi, ki izhajajo iz nenehnega konflikta v Ukrajini, vključno z omejenimi čezmejnimi stiki, varnostnimi grožnjami in gospodarskimi težavami. O tem sta na Evropskem tednu regij in mest v Bruslju govorila tudi župan poljskega obmejnega mesta Terespol Krištof Ivanjuk in predsednik Podkarpatskega vojvodstva Vladislav Ortil.

Poljska je septembra zaradi beloruskih vojaških aktivnosti začasno zaprla meje z Belorusijo: "O zaprtju meje smo izvedeli dva dni prej. Vlaki in tovornjaki so v trenutku obstali na poteh. Ljudje pri nas sicer niso zaskrbljeni, da bi lahko prišlo do spopada, kljub temu da imamo vse več vojakov v mestu. Opažamo pa, da naše ceste niso uporabne za vojaške namene. Solidarnost drugih držav bo v pomoč poljski vladi, da lažje zavaruje vzhodno mejo, kar pozdravljamo," je povedal Ivanjuk.

Župan Terespola Krištof Ivanjuk
Župan Terespola Krištof Ivanjuk FOTO: Evropska komisija

"Po ruskem napadu na Ukrajino smo uporabljali infrastrukturo, ki so jo upravljale lokalne avtoritete: ceste, bolnišnice in železnice. V preteklosti se nismo zavedali, da gre za infrastrukturo za dvojno rabo, tedaj pa smo to prvič spoznali," je dejal Ortil, ki je poudaril pomembnost projektov, namenjenih dvojni rabi, in prožnosti sodelovanja z lokalnimi odločevalci na evropski vzhodni meji.

Predsednik Podkarpatskega vojvodstva Vladislav Ortil
Predsednik Podkarpatskega vojvodstva Vladislav Ortil FOTO: Evropska komisija

"Finska, Romunija, Bolgarija in baltske države s stotinami milijonov evrov globoko posegajo v svoje proračune, da bi sredstva preusmerile v obrambo," je pojasnila Agnès Monfret z Evropske komisije. Za regije na vzhodni meji EU naj bi bil zato namenjen dodaten denar tudi iz evropskega proračuna do leta 2034, za dodatno financiranje pa sta zaprosili tudi Grčija in Ciper.

Agnès Monfret
Agnès Monfret FOTO: Evropska komisija

'Luknje tako velike, da traktorji ne morejo do polj'

"Ostale regije ne bi smele čutiti dodatnega stroška zaradi tega pakta. Ljudje ob meji so ogroženi zaradi lažnih virov informacij in propagande svoje sosednje države, zato je ključno, da so močno povezani v lokalni skupnosti," je poudaril Thorsten Kohlisch s programa Interreg Evropa.

Pakt naj bi sprejeli do konca leta, časovnica financiranja pa naj bi bila vzpostavljena v začetku 2026, so še pojasnili na Evropski komisiji.

"Jezikovne razlike med Belorusi in Poljaki sicer niso velike, nimamo ne kulturnih ne verskih raznolikosti, spori se dogajajo zgolj med politiki. Največ težav imajo podjetniki, ki bi le radi trgovali med seboj," je povedal Ivanjuk.

Meja z Belorusijo v Terespolu
Meja z Belorusijo v Terespolu FOTO: Profimedia

"Zaradi tankov, ki vozijo po naših poteh, so luknje tako velike, da traktorji ne morejo do svojih polj," je še dodal.

Kot je povedal Ortil, vzhodne evropske regije igrajo ključno vlogo tudi pri pripravah ukrajinskih oblasti na vstop v EU: "Ukrajinska prihodnost v Evropski uniji še ni definirana, ukrajinskim oblastem pa vseeno pomagamo vzpostaviti administrativne sisteme za črpanje evropskih sredstev. Opozarjamo jih na možna korupcijska tveganja. Ukrajinska prioriteta je sedaj varnost, mi pa pričakujemo napredovanje tudi na drugih področjih, pomembnih za vstop v EU, kot je prehranska varnost. Četudi se še borijo za svobodo, jih spodbujamo, da v ozadju razmišljajo tudi o tem, da bi bil vstop v EU čim lažji."

Pogovor med predstavniki Komisije in župani z vzhoda Poljske
Pogovor med predstavniki Komisije in župani z vzhoda Poljske FOTO: Evropska komisija

V podporo tem prizadevanjem se je Evropska unija zavezala k usklajenemu pristopu na več ravneh: institucijah, nacionalnih vladah, regionalnih organih in lokalnih skupnostih. Pobuda vključuje okrepljeno varnost meja, ukrepe za gospodarsko podporo in prilagojene rešitve za zadovoljevanje posebnih potreb obmejnega prebivalstva.

"Vzhodne obmejne regije niso le državne meje – so evropske meje. Sodelovanje EU na teh območjih je ključnega pomena za varovanje naših skupnih vrednot. Odgovorni smo, da se prebivalci počutijo varne, zaščitene in podprte. Pakt bo služil kot strateški načrt, ki bo ponujal prilagojene rešitve za spodbujanje razvoja in krepitev podpore na ravni EU," je dejal izvršni podpredsednik Evropske komisije za kohezijo in reforme Raffaele Fitto.

