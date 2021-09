Nam bo prihranjen nakup različnih polnilnikov za naprave?

Evropska komisija želi narediti konec širokemu naboru različnih polnilnikov, ki jih gospodinjstva uporabljajo za polnjenje elektronskih naprav – od mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov do slušalk – saj je za vsako od teh naprav običajno potreben drugačen polnilnik. Z današnjim predlogom za revizijo direktive o radijski opremi bodo harmonizirana napajalna vrata in tehnologija za hitro polnjenje. To pomeni, da bodo postala vrata USB-C standardna vrata za vse pametne telefone, tablične računalnike, digitalne fotoaparate, slušalke, prenosne zvočnike in igralne konzole.

Komisija tudi predlaga ločitev prodaje polnilnikov od prodaje elektronskih naprav, kar pomeni, da bo lahko uporabnik elektronsko napravo kupil brez polnilnika. To bo koristilo potrošnikom in zmanjšalo okoljski odtis, povezan s proizvodnjo in odstranjevanjem polnilnikov, kar bo podprlo zeleni in digitalni prehod. Predlog predvideva tudi boljše informiranje uporabnikov, saj bodo morali proizvajalci zagotoviti ustrezne informacije o učinkovitosti polnjenja, vključno z informacijami o moči, ki jo zahteva naprava, in ali podpira hitro polnjenje.