Nam bodo kmalu telefonirali še naši štirinožni prijatelji?

Si predstavljate, da vas štirinožni kosmatinec pokliče po telefonu? Ali da vam pošlje sporočilo, ko je lačen ali žejen. Bi vas neprestano klical? Pametne naprave za hišne ljubljenčke so zaradi hitrega razvoja umetne inteligence že realnost. Na sejmu v Barceloni so prikazali, kako deluje ta pametna in novodobna komunikacija med človekom in psom.