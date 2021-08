Namakalna naprava, ki upošteva vse: od temperature do vlažnosti in slanosti tal

Na stotine gasilcev iz vse Evrope in z Bližnjega vzhoda skupaj z grškimi kolegi na razgibanem terenu sodeluje pri gašenju hudih gozdnih požarov, ki pustošijo po naravi in uničujejo domove. Požari so izbruhnili prejšnji teden, v času, ko je Grčijo doletel najhujši in najbolj dolgotrajen vročinski val od leta 1987. Čeprav so požare v veliki meri omejili, ponekod še vedno gori.

"Ni treba, da človek dela v kmetijstvu, da opazi, kako so se v zadnjem času spremenile padavine," je dejal Ioannis Louloudakis, pridelovalec oljk v bližini vasi Archanes na otoku Kreta. Na tem razmeroma suhem otoku je prav vsaka kapljica še kako pomembna. "Tu sicer ne dežuje nič manj pogosto, vendar pa so plohe krajše in intenzivnejše," je dejal in dodal, da je zato treba z vodo bolje upravljati.