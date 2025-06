Namerno zapeljal v pešce: med njimi tudi njegova žena in hči

Napad se je zgodil v soboto okoli 15.30 v bližini glavne železniške postaje, na prometni ulici, ki jo vsak dan prečka na stotine državljanov in turistov, poroča Net.hr. Po besedah očividcev je voznik nenadoma zapeljal s ceste in z veliko hitrostjo trčil v pešce na pločniku. "Nenadoma smo zaslišali krike, nato pa je nastal kaos. Ljudje so tekli v vse smeri, nekateri so obležali na tleh," je lokalnim medijem povedala ena od mimoidočih.