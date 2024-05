Prekinili prenos Evrovizije in prenašali prihod Ši Džinpinga

Medtem ko so v Srbiji spremljali nastop poljske predstavnice Lune na Evroviziji, se je prenos nenadoma ustavil in se preusmeril na domača tla. Zakaj? Kitajski predsednik Ši Džinping je pristal na letališču Nikola Tesla v Beogradu, v okviru svoje turneje v Evropi.

Brez dvoma gre za izjemno močnega in pomembnega gosta, ki ga v Srbiji imenujejo tudi "brat Ši", zato so gledalce namesto nastopa hrvaškega predstavnika Baby Lasagne pozdravili napis "Slavnostni pozdrav predsedniku Ljudske republike Kitajske Ši Džinpingu" in motivi kitajske in srbske zastave, piše Jutarnji.

No, kljub temu, da nastopa Hrvata Srbi niso mogli spremljati, so odzivi v Srbiji zelo pozitivni, mnogi pa poudarjajo, da je prav 28-letni Hrvat njihov favorit za zmago. Sicer so predstavniki držav naše regije sinoči kar blesteli na Evroviziji. Napredovanje v finale so si namreč prislužili tako naša Raiven, pa Teya Dora iz Srbije in Baby Lasagna iz Hrvaške.