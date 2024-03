Namesto da bi levinjo oplodil, jo je lev pogrizel do smrti

Leve so preselili v park Bellewaerde iz živalskega vrta v Antwerpnu in ob tem na Facebooku delili njihove fotografije spoznavanja. "Levi so prispeli v nov dom in se prvič seznanjajo z prenovljenim zunanjim bivalnim prostorom," so zapisali.

Leva Nestorja in levinjo Mayo so predstavili drug drugemu v okviru vzrejnega programa belgijskega tematskega parka.

Pred tem so ju ločili z ograjo, da bi se navadila na medsebojni vonj, v četrtek pa so ju na zunanjem ograjenem območju združili. Odnos med levova se je nenadoma poslabšal, začela sta se vesti agresivno in se pretepati. V ene trenutku je Nestor Mayo ugriznil v grlo, je za lokalne medije povedal tiskovni predstavnik živalskega vrta Filip Van Dorpe.