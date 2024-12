Namesto da bi odstopil, je Trudeau raje nastavil osem novih ministrov

Trudeaujeva namestnica Chrystia Freeland je zagovarjala bolj odločno politiko do Trumpa in njegovih groženj ter se zavzela za trgovinsko vojno z ZDA. Ker Trudeau tega ni sprejel, je pred dnevi odstopila s položaja. V ZDA gre 75 odstotkov kanadskega izvoza, od tega pa je v Kanadi odvisnih dva milijona delovnih mest.

Trudeaujev odstop med drugim zahteva vodja konservativne stranke Pierre Poilievre, ki v anketah vodi pred premirjem za okrog 20 odstotnih točk. "To se ne more nadaljevati. Ob prihodu ameriškega predsednika, ki grozi s carinami v začetku prihodnjega leta, ne moremo dopustiti, da bi kaotična klovnovska predstava vodila našo vlado do dna," je dejal Poilievre.

Tudi vodja majhne leve stranke Novi demokrati Jagmeet Singh je zatrdil, da se je čas tej vladi iztekel in bo skupaj z drugimi strankami opozicije v začetku prihodnjega leta vložil predlog za glasovanje o nezaupnici.

Nad Trudeaujem niso navdušeni niti njegovi liberalci, saj so redne volitve predvidene oktobra 2025 in premierjeva nizka stopnja popularnosti lahko stranko potegne navzdol. Novi ministri, ki so bili imenovani v petek, pa so se izrekli za enotnost. "Sedaj je čas, da smo enotni," je dejala nova ministrica za promet Anita Anand, še poroča AFP.