Namesto da bi ostala bogata dedinja, se je pridružila nunam

Sprejetje Sanghvijeve v skupnost so počastili s štiridnevno slovesnostjo, med katero se je osemletnica vozila v kočiji, ki jo je vlekel slon. V sredo pa je prispela v tempelj, kjer je svoja oblačila zamenjala za preprosto belo bombažno obleko, lase pa si je obrila.

Devanshi Sanghvi je bila do minulega tedna bogata dedinja draguljarskega imperija Sanghvi and Sons. Podjetje, ki je locirano v indijskem mestu Surat, pa je zaradi svoje pomembnosti, ki jo ima v mednarodni trgovini z dragulji, znano tudi kot "diamantno mesto".

Nekatere indijske družine sicer spodbujajo svoje otroke, da se pridružijo džainističnemu redu, saj s tem želijo izboljšati družbeni položaj družine, a v Devanshijinem primeru ni bilo tako. Njeni starši so povedali, da si je deklica zelo želela postati nuna, prav tako pa za njihovo družino izboljšanje družbenega položaja ni potrebno. Premoženje njihovega družinskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1981, je namreč ocenjeno na okoli 57 milijonov evrov.

"Devanshi ni nikoli gledala televizije, filmov ali hodila v nakupovalna središča in restavracije," je povedala ena od udeleženk sredinega obreda. Dodala je, da se je deklica redno udeleževala tempeljskih obredov. Osemletna deklica je tako postala ena najmlajših, ki so opravili obred dikše.

Sicer tudi Devanshijini starši pripadajo religiji džainizem – majhni, a starodavni indijske veri, ki v ospredje postavlja vrednote nenasilja, strogega vegetarijanstva in ljubezni do vseh živih bitij.

Džainizem ima v Indiji nekaj več kot štiri milijone privržencev, mnogi med njimi so bogati trgovci, poroča The Guardian. Verniki se držijo stroge vegetarijanske prehrane, nekateri menihi in nune pa si usta pokrivajo s tkanino. S tem želijo preprečiti, da bi pomotoma pogoltnili žuželke.

Džainistični verniki so bili zaradi nekaterih ekstremističnih obrednih praks že večkrat tarča kritik. Leta 2016 je indijsko javnost razburil primer, ko je 13-letna deklica zaradi strogega posta, med katerim je lahko samo dvakrat na dan pila vodo, padla v komo in umrla. Njeni starši so bili zato obtoženi nenaklepnega umora.