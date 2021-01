Namesto, da bi ju zaradi kraje aretiral, jima je policist kupil božično večerjo

Policista Matta Lima so nekaj dni pred božičem med izmeno klicali v trgovino z živili, da bi posredoval pri domnevni kraji. Varnostnica v prodajalni je namreč trdila, da sta ženski, ki sta imeli s seboj tudi dva otroka, ukradli nekaj živil. Ustavili so ju na poti iz trgovine, ko na samopostrežni blagajni nista skenirali vseh izdelkov iz nakupovalne košarice, je zapisala policija v sporočilu za javnost.

"Tudi sam imam dve hčerki, ki sta podobnih let, kot deklici, ki sta bili z ženskama, zato mi je bilo izjemno neprijetno," je povedal zaCNN. Eno izmed žensk je zato poklical na stran, da bi jo povprašal, kaj se je zgodilo, ne da bi to poslušali dekleti, je opisal. Ženska, s katero sem govoril, je pojasnila, da sicer ima službo, a druga ženska je brezposelna in ima družinske težave. Dodala je, da je bila odtujena hrana namenjena za božično večerjo z otroci, je povedal.

Pogledal je na račun in nakupovalni seznam, ki sta ga imeli s seboj, in se prepričal, da sta resnično le nakupili hrano in da so v njunih nakupovalnih vrečkah res le živila. Kot je povedal, je lahko videl, da je bila družina očitno resnično v stiski. Ženskama je zato izdal opozorilo, ni pa ju aretiral zaradi kraje. Bili sta zelo hvaležni, pravzaprav šokirani, da nista bili aretirani. Ženskama je policist podaril še kupon v vrednosti 250 (206 evrov) dolarjev, da sta lahko nakupili hrano, ki sta jo potrebovali za božično večerjo, še piše CNN.