Namesto dopusta izgon iz kampa: v Mlaski tudi policija

Turisti iz različnih delov Evrope, ki bivajo v kampu Mlaska na otoku Hvar, so morali do danes do 10. ure zapustiti kamp, ker je inšpekcija odredila njegovo zaprtje. Danes je v kampu prisotna tudi hrvaška policija.

Kot je navedeno v sporočilu hrvaškega državnega inšpektorata (DIRH), je turistična inšpekcija ugotovila, da kamp Mlaska v Sućuraju ni imel odločbe o izpolnjevanju minimalnih zahtev in kategorizaciji, kljub temu pa je opravljal nastanitvene storitve in nadaljeval z oglaševanjem. Kamp ima skupno 86 namestitvenih enot – 20 bungalovov, 4 glamping šotore in 64 kampov.

