Na mestu ikoničnega hotela Jugoslavija bo stal Ritz-Carlton

Projekt vključuje luksuzni hotel z več kot 190 sobami, 42-nadstropno stanovanjsko stolpnico, pa tudi 34-nadstropno poslovno stolpnico, marino in urejeno promenado, ki bo povezovala ulico Nikole Tesle z reko Savo. Naložba je vredna med 400 in 500 milijoni evrov, konec del pa načrtujejo za leto 2027.

Marriott International je vodilno globalno hotelirsko podjetje, pod katerega spada skoraj 9100 hotelov v več kot 142 državah, njegova blagovna znamka Ritz Carlton pa je sinonim za luksuz in vrhunsko storitev, so po poročanju Tanjuga poudarili predstavniki družbe ob podpisu pogodbe.

Mali je navedel, da bodo v radiju kilometra do dveh v dveh letih zgradili tudi veličasten most in novi hotel Bristol. Gradijo tudi nov prirodoslovni muzej, nov muzej zgodovine Srbije v stavbi stare železniške postaje, pa tudi nov muzej Nikole Tesle.

Predstavniki obeh družb so pogodbo podpisali ob navzočnosti srbskega finančnega ministra Siniše Malija in ministra za turizem Huseina Memića.

Hotel Jugoslavija z več kot 600 sobami in apartmaji je bil eden najbolj znanih hotelov v Beogradu. Zgradili so ga leta 1969 in je bil znan po svoji veličastni arhitekturi. Nekaj časa je veljal tudi za enega od največjih in najbolj luksuznih hotelov v Evropi. Rušiti so ga začeli sredi novembra.