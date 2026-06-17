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Namesto k zdravniku, na pomoč k tradicionalnim zdravilcem

Kinšasa, 17. 06. 2026 14.14 pred 8 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Izbruh ebole v Kongu

Če zboliš za ebolo, je najbolj verjeten in učinkovit korak odhod k zdravniku. Vendar mnogi v Kongu, ki zbolevajo za hudo različico ebole, ne odhajajo k zdravniku, temveč izberejo svetišče tradicionalnih zdravilcev, kar se pogosto konča s smrtjo.

Mnogi pojav hemoragične mrzlice razumejo kot duhovno bolezen in ne kot resno stanje ter namesto, da bi zavili v bolnišnico poiščejo zelišča ter molitve, piše AP News. Tako je tudi zdaj v Kongu, ki se spopada že s sedemnajstim izbruhom ebole od leta 1976, ko so virus prvič odkrili v bogatem ekosistemu porečja Konga.

Pet desetletij pozneje virus še vedno ostaja skrivnost za številne bolnike v Afriki, hkrati pa verske voditelje spreminja v prve posredovalce v smrtonosni krizi. Med žrtvami trenutnega izbruha so tudi zdravstveni delavci brez zaščitne opreme ter pastorji in verniki, ki so se zbirali v času širjenja ebole. Ebola se namreč širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami bolnih ali umrlih ljudi.

Trenutni virus je še posebej zaskrbljujoč, saj mnogi v Kongu ne zaupajo zdravstvenim delavcem in zavračajo njihovo pomoč. V mestu Bunia v provinci Ituri, kjer je žarišče izbruha, so zaradi dezinformacij o eboli zdravstveni delavci še toliko težje obravnavali širjenje bolezni, ki je doslej zahtevala že najmanj 181 življenj.

Govorice, ki se širijo med prebivalci, pa le še bolj odvračajo ljudi od zdravstvene oskrbe. Nekateri trdijo, da ebolo širijo zlonamerni ljudje, ki v stranišča odvržejo čarobne amulete.

"Nekateri ljudje še vedno opisujejo ebolo kot nekaj skrivnostnega, duhovnega ali kot nekaj, kar so prinesli tujci, namesto kot bolezen, ki potrebuje zdravljenje," je povedal Onesphore Bangenza iz ene od humanitarnih organizacij, ki deluje na tem področju.

"Ko ljudje ne zaupajo zdravstvenemu sistemu, se pogosto najprej obrnejo na tradicionalne zdravilce, verske voditelje ali ljudi, ki jih že poznajo. Nevarnost je, da mnogi pridejo v bolnišnico šele takrat, ko so že zelo bolni," je poudaril.

Humanitarni delavci, pa tudi vlade, zdaj pozivajo verske voditelje, naj se vključijo v boj proti eboli.

A vernike je težko prepričati, še posebej v skupnostih z globoko versko pripadnostjo, tako krščansko kot predvsem tradicionalno. Ljudje vztrajajo, da morajo biti mrtvi pokopani v skladu z uveljavljenimi običaji, saj bi drugače lahko umrli ostali brez možnosti posmrtnega življenja. Pastorji, ki svojo avtoriteto gradijo na sposobnosti zdravljenja bolnih, se čutijo dolžne ukrepati. Podobna pričakovanja veljajo tudi za tradicionalne zdravilce.

Preberi še WHO svari: Ebola bi lahko prerasla v eno največjih epidemij doslej

Neobičajna različica ebole

Trenutni izbruh povzroča virus Bundibugyo, redka vrsta ebole, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv, ki bi jo pomagala obvladovati. Izbruh poteka na odročnem območju Konga, ki se hkrati sooča tudi z oboroženim nasiljem uporniških skupin in razseljevanjem prebivalstva.

Izbruh so prvič potrdili 15. maja. Nekateri strokovnjaki menijo, da so se okužbe morda pojavljale že februarja, vendar so zdravstveni uradniki sprva testirali drugo vrsto virusa, ki povzroča ebolo.

Svetovna zdravstvena organizacija je dogodek hitro razglasila za izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja. Ameriška vlada je uvedla začasno prepoved vstopa za ljudi brez ameriškega potnega lista, ki so pred kratkim obiskali Kongo, Ugando ali Južni Sudan.

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