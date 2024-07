Namesto 'kaosa v Parizu' ruski vohun pijan izblebetal svoje načrte

V preteklosti je nastopil v ruski različici resničnostnega šova Sanjski moški, kjer je njegovo srce skušalo osvojiti šest deklet. Nato se je šolal na elitni kulinarični akademiji Le Cordon Bleu, njegov profil na Instagramu je poln 'food porn' vsebine, 40-letni Kiril Grijaznov hkrati rad pozira tudi v skrbno krojenih suknjičih in plaščih. Hkrati pa je načrtoval tudi "destabilizacijo" na olimpijskih igrah v Parizu, ki se danes začenjajo s pompozno otvoritvijo. Vendar so sodelavcu ruske obveščevalne službe FSB preiskovalci prišli na sled, ko se je tako napil, da v Istanbulu ni smel na letalo, nato pa se mu je jezik razvezal med večerjo na obali Črnega morja.

Prejšnji teden so pripadniki francoskih posebnih enot aretirali moškega, ki so ga v sredo za zidovi strogo varovanega zapora obtožili "sodelovanja s tujo silo z namenom spodbuditve sovražnosti v Franciji". Očitajo mu povezavo z rusko obveščevalno službo. Francoski organi pregona pravijo, da so zbrali dovolj dokazov, da ga obtožijo vohunjenja. Moči so združili neodvisni ruski preiskovalni časnik The Insider, nemški Der Spiegel in francoski Le Monde ter se poglobili v lik in delo človeka, ki je nameraval "prinesti kaos v Pariz" prav v času, ko je ta pod drobnogledom svetovne javnosti zaradi organizacije olimpijskih iger.

Ruski vohun je nameraval napasti na otvoritveni slovesnosti iger. FOTO: AP icon-expand

Kiril Grijaznov v Franciji zakonito prebiva že več kot desetletje. Iz Rusije je prišel leta 2010, ko je začel obiskovati elitno kulinarično šolo Le Cordon Bleu, prihodnje leto je kot pripravnik postal del ekipe z Michelinom nagrajene prestižne restavracije K2 v znanem smučarskem središču Courchevel, priljubljenem med bogatimi ruskimi turisti. Postal je chef, kulinariki je praktično v celoti posvečen tudi njegov Instagram z 10.000 sledilci, na nekaterih fotografijah pa sam pozira v uglajenih opravah.

Omenjeni mediji so sicer izbrskali, da je po prvotni izobrazbi pravnik, delal je tudi kot finančni svetovalec v Moskvi in Luksemburgu, pred leti pa je nastopil tudi v ruski različici resničnostnega šova Sanjski moški, kjer je njegovo srce skušalo osvojiti šest deklet. Pisan življenjepis, v katerem pa nič ne kaže na to, da bi bil njegov glavni delodajalec pravzaprav FSB, ruska obveščevalna služba. Pijanemu se je razvezal jezik Klobčič se je začel razpletati maja letos, ko se je po obisku Rusije vračal v Pariz. V Istanbulu bi moral ujeti povezovalni let, vendar se je na letališču tako napil, da ga niso spustili na letalo. Vzel je taksi do bolgarske meje, od koder ga je nato drugo vozilo prepeljalo do letovišča na obali Črnega morja, kjer je ostal nekaj dni.

Pariz v teh dneh FOTO: AP icon-expand

Na eni izmed večerij pa se je spet napil in se za omizjem razgovoril o tem, da ga poleti v Parizu čaka posebna naloga, in sicer, da bo povzročil kaos na otvoritveni slovesnosti. Prvič v zgodovini poletnih iger se bo ta odvijala zunaj stadiona, kar bo omogočilo veliko večjo udeležbo. Več kot 10.000 jih bo ob sončnem zahodu s čolni zaplulo po reki Seni.

Gostje mu sprva niso verjeli, nato pa jim je pokazal še FSB-jevo izkaznico, je priča povedala Insiderju. Preden se je vrnil v Francijo, je poklical še svoj stik v Moskvi in se pohvalil, da bo dal Parizu "otvoritveno slovesnost, kot je še ni bilo". Ta klic je bil prestrežen in za njegove načrte so izvedeli tudi Francozi. 'Diplomatski material, povezan s Putinovim režimom' Po dolgotrajni preiskavi so ga prejšnji teden aretirali v njegovem domovanju v okrožju Rue Saint-Denis, blizu znamenite katedrale Notre Dame in muzeja Louvre. Tožilstvo v Parizu je pojasnilo, da so stanovanje ruskega državljana preiskali na zahtevo notranjega ministrstva.

Varnost v Parizu je v času OI močno poostrena. icon-picture-layer-2 1 / 5