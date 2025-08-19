Namesto kritik tokrat pohvale: 'V tej obleki izgledate fantastično'

Volodimir Zelenski in Donald Trump sta se pred srečanjem z evropskimi voditelji v Beli hiši pogovarjala z novinarji.

Brian Glenn, glavni dopisnik konservativnega medija Real America's Voice, se je februarja letos ob prvem obisku Zelenskega pri Trumpu obregnil ob njegova 'preprosta' oblačila, tokrat pa je ukrajinskemu predsedniku namenil pohvalo.

"Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti fantastično ... dobro izgledate," je komentiral, Trump pa se je z njim strinjal. Ameriški predsednik je februarja Zelenskega kritiziral, ker ni nosil obleke in kravate, enako je menil tudi Glenn. "Zakaj ne nosite obleke? Ste najvišji uradnik v svoji državi in nočete nositi obleke. Veliko Američanov ima težave z vašim nespoštovanjem dostojanstva te pisarne," mu je navrgel.

Zelenski se je takrat branil z besedami: "Ko se bo ta vojna končala, bom nosil obleko".