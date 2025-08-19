Svetli način
Tujina

Namesto kritik tokrat pohvale: 'V tej obleki izgledate fantastično'

Washington, 19. 08. 2025 07.56 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
M.S.
Za razliko od burnega februarskega srečanja je tokratno druženje v Beli hiši med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom delovalo veliko bolj umirjeno. Zelenski je za obisk Washingtona izbral bolj formalno opravo, kar ni ostalo neopaženo. "V tej obleki ste videti fantastično," je Zelenskega pohvalil konservativni novinar Brian Glenn, ki se je februarja obregnil ob njegova vojaška oblačila.

Volodimir Zelenski in Donald Trump sta se pred srečanjem z evropskimi voditelji v Beli hiši pogovarjala z novinarji.

Brian Glenn, glavni dopisnik konservativnega medija Real America's Voice, se je februarja letos ob prvem obisku Zelenskega pri Trumpu obregnil ob njegova 'preprosta' oblačila, tokrat pa je ukrajinskemu predsedniku namenil pohvalo. 

"Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti fantastično ... dobro izgledate," je komentiral, Trump pa se je z njim strinjal. Ameriški predsednik je februarja Zelenskega kritiziral, ker ni nosil obleke in kravate, enako je menil tudi Glenn. "Zakaj ne nosite obleke? Ste najvišji uradnik v svoji državi in nočete nositi obleke. Veliko Američanov ima težave z vašim nespoštovanjem dostojanstva te pisarne," mu je navrgel. 

Zelenski se je takrat branil z besedami: "Ko se bo ta vojna končala, bom nosil obleko". 

Volodimir Zelenski je za ponedeljkov obisk Bele hiše izbral bolj formalna oblačila.
Volodimir Zelenski je za ponedeljkov obisk Bele hiše izbral bolj formalna oblačila. FOTO: Profimedia

Na ponedeljkovem ponovnem srečanju se je Zelenski spomnil novinarja in se z njim pošalil. "Nosite isto obleko. Jaz sem se preoblekel, vi pa ne," je dejal. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajinski predsednik je vse od začetka ruske invazije na Ukrajino v javnosti nosil vojaška oblačila, da bi pokazal solidarnost z ukrajinskimi vojaki. Po februarskem prepiru v Beli hiši pa je Zelenski prešel na bolj formalno garderobo. Ko sta se voditelja aprila srečala na pogrebu papeža Frančiška v Rimu, je ukrajinski predsednik že nosil črno jakno in črno srajco, a brez kravate. 

Preberi še Zelenski pripravljen na pogovore s Putinom, Trump že pripravlja srečanje
volodimir zelenski donald trump obleka
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
19. 08. 2025 08.25
+2
Blefer in nenehni ter nezanesljivi Trump. Ali kdo ve kaj je in kaj bo od tega res? Nihče, s Trumpom na čelu. Samo Putin se smeji.
ODGOVORI
4 2
boslo
19. 08. 2025 08.28
Z zadnjim stavkom si vse povedal
ODGOVORI
0 0
Morgoth
19. 08. 2025 08.28
+0
Važno, da ti veš kako je, kletar 🤡
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
19. 08. 2025 08.24
-2
Ukraino bi bilo treba demilitarizirat, varnostne garancije pa bi jim dala ZDA in EU. Če bomo ukrainskemu nacističnemu režimu dovolili jačati vojsko, bodo spet napadli Rusijo takoj ko si poližejo rane od te vojne.
ODGOVORI
1 3
Posteni
19. 08. 2025 08.32
Opank9.. rezim je v rusiji.. v ukrajini nimajo rezima..
ODGOVORI
0 0
komarec
19. 08. 2025 08.21
+2
Obleka ne naredi človeka.
ODGOVORI
3 1
jank
19. 08. 2025 08.27
+0
Ali res? Trumpa nobena obleka ne naredi človeka z velikim Č.
ODGOVORI
1 1
boslo
19. 08. 2025 08.30
Putinova pa, a ne jank?
ODGOVORI
0 0
BBcc
19. 08. 2025 08.30
Še vedno je pajac v obleki.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
19. 08. 2025 08.19
+0
Že davno bi vsi zgoreli v jedrski vojni če svet ne bi imel tako pametnih voditeljev kot sta Trump in Putin. Vse je šlo proti jedrski vojni pa sta kot kaže našla rešitev za mir na sestanku na Aljaski. Je pa žalostno kakšno bedo od voditeljev imamo v EU. Vsi bi radi samo zaostrovali vojno, nobenemu ni do mira. Še dobro, da jih je Trump včeraj za 2 uri zaprl v čakalnico, da so malo ohladili svoje vojnohujskaške glave. Orban bi moral voditi EU komisijo, potem bi še bilo upanje za Evropo. Pod Von der Lajno vse propada.
ODGOVORI
6 6
BBcc
19. 08. 2025 08.23
-1
Če bi Putin bil pameten ne bi napadel Ukrajine. Trump ga je spametovali. Amerika ima moč. To pa diktator potrebuje, da se ustavi.
ODGOVORI
2 3
losser
19. 08. 2025 08.11
+9
Pubeci se šalijo mladina pa jim umira
ODGOVORI
9 0
_endrug
19. 08. 2025 08.09
-3
Podcenjevanje Zelenskega in EU. Naslednja Putinova tarča je Moldavija in nato spet Ukrajina, med Moldavijo ter Krimom. Do kdaj bodo popuščali Putinu?
ODGOVORI
6 9
BBcc
19. 08. 2025 08.25
+0
Evro se pospešeno oborožuje. Še par let sigurno.
ODGOVORI
2 2
Janez Novak 13
19. 08. 2025 08.07
+2
Vseeno je moje mnenje, da bi moral nositi drugačno obleko. Bolj različnih barv. In seveda kravato.
ODGOVORI
4 2
cekinar
19. 08. 2025 08.10
+3
Janez,tale zelenc bi moral nosti kiklo v ovalni dvorani bele hiše...
ODGOVORI
6 3
