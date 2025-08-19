Namesto kritik tokrat pohvale: 'V tej obleki izgledate fantastično'

Volodimir Zelenski in Donald Trump sta se pred srečanjem z evropskimi voditelji v Beli hiši pogovarjala z novinarji.
Brian Glenn, glavni dopisnik konservativnega medija Real America's Voice, se je februarja letos ob prvem obisku Zelenskega pri Trumpu obregnil ob njegova 'preprosta' oblačila, tokrat pa je ukrajinskemu predsedniku namenil pohvalo.
"Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti fantastično ... dobro izgledate," je komentiral, Trump pa se je z njim strinjal. Ameriški predsednik je februarja Zelenskega kritiziral, ker ni nosil obleke in kravate, enako je menil tudi Glenn. "Zakaj ne nosite obleke? Ste najvišji uradnik v svoji državi in nočete nositi obleke. Veliko Američanov ima težave z vašim nespoštovanjem dostojanstva te pisarne," mu je navrgel.
Zelenski se je takrat branil z besedami: "Ko se bo ta vojna končala, bom nosil obleko".
Na ponedeljkovem ponovnem srečanju se je Zelenski spomnil novinarja in se z njim pošalil. "Nosite isto obleko. Jaz sem se preoblekel, vi pa ne," je dejal.
Ukrajinski predsednik je vse od začetka ruske invazije na Ukrajino v javnosti nosil vojaška oblačila, da bi pokazal solidarnost z ukrajinskimi vojaki. Po februarskem prepiru v Beli hiši pa je Zelenski prešel na bolj formalno garderobo. Ko sta se voditelja aprila srečala na pogrebu papeža Frančiška v Rimu, je ukrajinski predsednik že nosil črno jakno in črno srajco, a brez kravate.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.