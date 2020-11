Namesto modrega vala se znova kruši modri zid

Za resno analizo volilnih rezultatov je še veliko prezgodaj, prvi izsledki vzporednih volitev pa so pokazali, da so bili volivci predvsem razpeti med dvema strahovoma: strahom pred širjenjem pandemije in strahom pred krčenjem gospodarstva. V prvem primeru so podprli Bidna, v drugem so verjeli Trumpu, da bo z odpravljanjem ukrepov pognal gospodarstvo in povrnil izgubljena delovna mesta. Demokratsko sporočilo o enotnosti je bilo učinkovito pri zmernih volivcih na obeh straneh strankarske ločnice in pri neodvisnih, za Bidna so se v večji meri odločali tudi tisti, ki leta 2016 niso volili, letos pa so prišli na volišča. A zdi se, da so napovedi kljub popravkom modelov znova nekoliko podcenile selitev manj izobraženih belih volivcev na republikansko stran. Gre za dolgoročni trend, ki so ga zaznavali še pred Trumpovim populizmom, ta pa ga je močno pospešil. Volilno telo v ZDA je očitno tako razklano in povsem neobvladljivo, da klasične meritve njegovega razpoloženja preprosto ne delujejo.

Kot kaže, smo znova priča sramežljivosti nekdanjih podpornikov demokratske stranke, ki sedaj podpirajo republikanca, a to še vedno skrivajo. "Veliko volivcev ne želi priznati, da podpirajo kandidata, ki velja za rasista," je dejal volilni analitik Jim Lee iz organizacije Susquehanna Polling and Research še pred glasovanjem in napovedal, da so napovedi znova spregledale ta del volilnega telesa. Republikanski volilni analitik Jon McHenry, ki je izražal dvom v volilne napovedi v korist kandidata svoje stranke, sicer ne verjame, da bi Trumpovi volivci v resnici skrivali svojo naklonjenost republikancu. Po njegovem mnenju preprosto neradi sodelujejo v anketah. Strateg demokratov Chris Kofinis je že na začetku oktobra opozarjal na tihe Trumpove volivce, a ob tem dodal, da je zelo težko oceniti, za kako veliko skupino gre. Po njegovih besedah je merjenje volilnega razpoloženja hkrati umetnost in znanost, pri čemer "so nekateri slabi umetniki, drugi pa spregledajo znanost". Vsi modeli temeljijo na anketah in če te niso dovolj natančne, zgrešijo tudi modeli. Časnik FiveThirtyEight ima enega najbolj cenjenih, v torek dopoldne pa je napovedoval 89-odstotno verjetnost, da bo zmagal Biden.

Pozabljeni latinosi

Napovedi so znova na najbolj majavih nogah pri modrem zidu, kot politični analitiki imenujejo trojico Wisconsin-Michigan-Pensilvanija. Zvezne države v pasu rje, na območju propadle težke industrije ZDA, so bile dolgo sindikalna utrdba demokratov, leta 2016 pa je Hillary Clinton v njih izgubila s skupaj manj kot 80.000 glasovi. Še vedno se vnemajo razprave o tem, kako so lahko takratne napovedi udarile mimo, a zdi se, da prihaja čas za nove. Wisconsin se je zdel trdno v Bidnovih rokah (New York Times mu je nameril 11 odstotnih točk prednosti, Washington Post kar 17), podobno je veljalo za Michigan (NYT +8, WP +7), sedaj v zadnji četrtini štetja vodi Trump. Ankete za Pensilvanijo so prav tako kazale na zmago demokrata (NYT +6, WP +7), toda ključna zvezna država je močno nagnjena na stran republikanca. Prvo štetje bi se lahko zavleklo vse do petka (v Wisconsonu po napovedih do srede), Biden pa potrebuje zmago v vseh treh.