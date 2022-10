Iz ukrajinske prestolnice poročajo, da se je mesto v nov dan zbudilo ob zvokih eksplozij. Višji predsedniški svetovalec Anton Geraščenko je povedal, da so po mestu odjeknile najmanj tri eksplozije, medtem ko je bilo na Ukrajino izstreljenih 40 ruskih raket.

Poročevalka Isobel Koshiw je na Twitterju zapisala, da se zdi, da so eksplozije odjeknile na obrobju mesta. V nekaterih delih Kijeva ni elektrike in vode, župan mesta je sporočil, da so na delu službe, ki se trudijo odpraviti težave. Ukrajinske službe za izredne razmere so izdale opozorilo in pozivajo ljudi, naj poslušajo sirene in poiščejo zavetje, saj danes pričakujejo nove napade.

Dmitro Kuleba, ukrajinski zunanji minister, je takole komentiral nove napade: "Nova serija ruskih raket je zadela kritično infrastrukturo Ukrajine. Namesto na bojišču se Rusija bori proti civilistom. Ne opravičujte teh napadov tako, da jih imenujete "odziv". Rusija to počne, ker ima še vedno rakete in voljo pobijati Ukrajince."