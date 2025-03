Namesto pesticidov gekoni

V enem od nizozemskih podjetij za pridelavo cvetja in zelenjave so namesto insekticidov, fungicidov in pesticidov začeli uporabljati naravne sovražnike vseh vrst rastlinskih škodljivcev. Vrsta malih kuščarjev se je izkazala za zelo koristne zatiralce raznih nadlog. So naravni insekticid v naših nasadih orhidej, pa še do sitega se najejo, na pol v šali na pol zares pravijo v podjetju, ki želi v petih letih gojiti cvetje in zelenjavo na popolnoma naraven način.