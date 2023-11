Bliža se martinovo, praznik vina, ko se mošt spremeni v žlahtno kapljico. In na marsikateri mizi se bo ob praznovanju znašla zlato rjavo zapečena gos ali raca. Na vinorodnih območjih Južne Afrike pa ima jata rac tekačic povsem drugo vlogo. Odgovorne so za ekološko pridelavo grozdja in pri svojem delu so nadvse uspešne. Za lastnike vinske posesti in njihovega skrbnika so kot družina, zato jim še na pamet ne pride, da bi katero od 1300 rac dali v pečico.