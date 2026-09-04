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Namesto poročnega slavja eksplozija: strokovnjaki s prstom kažejo na ZDA

Kuhestak, 04. 09. 2026 11.36 pred 1 uro 5 min branja 6

Avtor:
L.M.
Napad na poročno slavje v Iranu

V torkovem napadu na poročno slavje v mestu Kuhestak na jugu Irana so umrli štirje ljudje, najmanj 68 je bilo ranjenih. Analiza fotografij in posnetkov, ki jih je preveril Reuters, kaže, da je stavbo najverjetneje neposredno zadelo ameriško strelivo in da ne gre za posledice prestreženega ali zgrešenega iranskega izstrelka.

Eksplozija je odjeknila v torek zvečer, ko se je v zasebni hiši v mestu Kuhestak zbralo več deset ljudi, ki so praznovali poroko. Fotografije in videoposnetki, ki jih je preveril Reuters, kažejo, da je strelivo verjetno zadelo streho objekta, v katerem je potekalo slavje. Prikazujejo tudi porušeno stavbo, med ruševinami pa so ostali krvavi čevlji in poročni okraski.

Po podatkih mreže za dokumentiranje človekovih pravic v Balochestanu in organizacije Haalvsh so v napadu umrli štirje ljudje, najmanj 68 pa jih je bilo ranjenih. Med umrlimi so bili trije svatje, 43-letna Kolsum Malahi Nadžhandania, 50-letna Zarhatun Taheri in štiriletni Amir Mohamad Karimi. Četrta žrtev, 16-letni Mohamad Malahi, je umrl med vožnjo z motorjem v bližini komunikacijskega stolpa.

Strokovnjaki: vse kaže na neposreden zadetek

Reuters je fotografije in videoposnetke poslal štirim strokovnjakom za orožje, ki so analizirali poškodbe na stavbi. Trije med njimi so ocenili, da je precej bolj verjetno, da je objekt neposredno zadelo ameriško orožje, kot pa da bi ga poškodovali drobci ali posledice prestrezanja drugega izstrelka.

Delček izstrelka z opozorilom v angleščini na mestu, ki je bilo zadeto v ameriškem napadu v Kuhestaku
Delček izstrelka z opozorilom v angleščini na mestu, ki je bilo zadeto v ameriškem napadu v Kuhestaku
FOTO: AP

Trevor Ball, nekdanji pripadnik ameriške vojske, specializiran za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, je ocenil, da je eksplozija nastala zaradi streliva, ki je detoniralo ob stiku s streho ali tik nad njo. Po njegovih besedah poškodbe kažejo na neposreden zadetek.

Podobno je ocenil tudi upokojeni britanski brigadir Gareth Collett, strokovnjak za razstrelivo. Po njegovih besedah dokazi bolj kažejo na 227-kilogramsko ameriško letalsko bombo kot na iransko raketo zračne obrambe.

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Tudi Sebastian Schutte z Inštituta za raziskovanje miru v Oslu meni, da luknja v strehi ni nastala zaradi odbijanja oziroma sekundarnih učinkov napada na bližnji komunikacijski stolp. Strokovnjaki so obenem ocenili, da je malo verjetno, da bi hišo uničil zgrešeni iranski izstrelek. Kot razlog so navedli kot udara in odsotnost značilnih drobcev, ki bi jih pričakovali pri eksploziji bojne glave rakete zračne obrambe.

Delček izstrelka z opozorilom v angleščini na mestu, ki je bilo zadeto v ameriškem napadu v Kuhestaku
Delček izstrelka z opozorilom v angleščini na mestu, ki je bilo zadeto v ameriškem napadu v Kuhestaku
FOTO: AP

Ball je v delcih orožja, ki so jih objavili iranski mediji, prepoznal nekatere ostanke, ki bi lahko pripadali ameriškemu sistemu JSOW, vrsti jadralne bombe. Reutersu sicer ni uspelo neodvisno potrditi, da ti ostanki izvirajo prav iz napada na poročno slavje.

Ameriška vojska napad na območju priznava, vendar odgovornost še preiskuje

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so ameriške sile 1. septembra izvedle več napadov na jugu Irana. Med cilji so bili objekti iranske Islamske revolucionarne garde, sistemi zračne obrambe, radarji in komunikacijska infrastruktura.

Dva anonimna ameriška predstavnika sta za Reuters povedala, da je ameriška vojska na območju Kuhestaka dejansko izvedla napad, katerega cilj je bil komunikacijski stolp. Ta je bil od hiše, v kateri je potekalo poročno slavje, oddaljen približno 135 metrov.

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Po navedbah iranskih medijev je bil stolp zadet okoli 21.30 po lokalnem času. Iranske komunikacijske oblasti so poudarile, da je šlo za civilno infrastrukturo, ki je prebivalcem okoliškega okrožja Sirik zagotavljala mobilne, telefonske in internetne storitve.

Eden od ameriških predstavnikov je dejal, da ameriška vlada še preučuje več možnosti glede smrti in poškodb na poroki. Med njimi je tudi možnost, da jih je povzročil ameriški napad ali odbiti oziroma prestrezen iranski izstrelek.

Ameriški podpredsednik JD Vance je v četrtek dejal, da ZDA incident preiskujejo. Ameriška vojska je prav tako sporočila, da je seznanjena s poročili in da jih preverja.

Vprašanje o civilnih žrtvah

Incident v Kuhestaku je znova izpostavil vprašanje posledic ameriških napadov za civilno prebivalstvo v vojni z Iranom. Gre za najodmevnejši primer po napadu na osnovno šolo v mestu Minab 28. februarja, v katerem je bilo po navedbah iranskih oblasti ubitih več kot 175 otrok in učiteljev.

Pentagon ugotovitev preiskave o napadu na šolo doslej ni javno objavil, mediji pa so že marca poročali, da je začetna interna ameriška preiskava pokazala, da so bile za napad najverjetneje odgovorne ameriške sile.

Ameriška vojska je v zadnjih šestih mesecih večkrat napadala iranske radarske in komunikacijske objekte v bližini strateške Hormuške ožine. Cilj teh napadov je bil zmanjšati sposobnost iranske vojske za ogrožanje trgovskih ladij in tankerjev, ki plujejo skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti.

Napad na poročno slavje v Iranu
Napad na poročno slavje v Iranu
FOTO: AP

Iran je v konfliktu že pokazal, da lahko omeji oziroma moti transport energentov skozi Hormuško ožino, kar lahko vpliva na svetovne cene energije in predstavlja tudi politični izziv za administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Prebivalci po napadu govorijo o šoku

Prve informacije o napadu so se na družbenih omrežjih začele pojavljati okoli 21.30, kmalu po eksploziji. Priče so povedale, da je bilo na poroki veliko ljudi in da so številne ranjence odpeljali, medtem ko so druge še iskali.

Ena od prič je Reutersu v glasovnem sporočilu kmalu po eksploziji povedala, da je bil Kuhestak uničen in da je bilo poškodovanih oziroma uničenih več hiš. Opozorila je tudi, da je pod ruševinami ostalo veliko ljudi.

Po navedbah organizacij za človekove pravice so lokalne oblasti po napadu pritiskale na očividce, naj o dogodku ne govorijo s tujimi mediji. Reuters je zato prebivalce kontaktiral prek posrednikov, večina pa je želela ostati anonimna.

V četrtek so v Kuhestaku pripravili pogreb za umrle. Pogrebne povorke se je udeležilo veliko ljudi, ki so nosili krste in plakate. Ženske v črnih oblačilih z značilnimi rdečimi tradicionalnimi maskami iz južnega obalnega dela Irana so ob mimohodu male krste štiriletnika metale cvetje.

"Razmere v Siriku so žalostne in ljudje so še vedno v šoku," je dejal eden od očividcev.

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KOMENTARJI6

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borjac
04. 09. 2026 12.25
ZDA in Židje pač pobijajo civile , to jim je v navadi !!! krivi pa seveda niso nikoli nič.
Odgovori
-1
2 3
gengsta1234
04. 09. 2026 12.07
Americani zločinci pol pa govorijo za ruse pa srbe sebe naj pogledajo so še hujši
Odgovori
+1
4 3
300 let do specialista
04. 09. 2026 12.03
Rusi bi bili že na vislicah in "oatre obsodbe prihajajo iz Bruslja,..." pa druge bajke za drugorazredne.
Odgovori
+4
5 1
Rock8
04. 09. 2026 11.57
Dokazov je dovolj. Bodo kar morali prevzet odgovornost americani
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+7
8 1
Berbelund
04. 09. 2026 12.19
in kaj se jim bo potem zgodilo?
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0 0
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