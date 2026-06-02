Namesto s Ferrarijem se je na maturantski ples pripeljal s traktorjem

Za maturo pravijo, da je zrelostni izpit. Izpit za avto pa marsikateri dijak naredi že prej in lahko ponosno svojo srednješolsko ljubezen ali soplesalko z avtomobilom odpelje na maturantski ples. 18-letni Gabrijel iz okolice Zagreba se je na ples pripeljal v svojem slogu in precej spektakularno – s traktorjem. Zasenčil je celo sošolce, ki so se hoteli pobahati z najetimi Ferrariji, ter postal zvezda večera.