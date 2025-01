Namesto sanjskega potovanja za več mesecev obtičali s pokvarjenim avtobusom

Prodati hišo, avtomobila in obrniti življenje na glavo. To je bil sanjski načrt družine iz severozahodne Francije, ki si je želela prepotovati Evropo po dolgem in počez. Namesto avtodoma so kupili rabljen in predelan avtobus za 56 tisoč evrov. A namesto vznemirljivega popotovanja se je že na samem začetku zgodila nočna mora, ki se še kar ni končala. Že več kot pet mesecev se zaradi pokvarjenega avtobusa niso premaknili iz francoske Bretanje, kjer so obtičali z nakopičenimi stroški, čakajoč na odločitev sodišča v tožbi proti goljufivemu prodajalcu avtobusa, ki je naivni družini zamolčal napake defektnega vozila.