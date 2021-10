Namesto šefovega Audija s sekiro pomotoma uničil drugo vozilo

V obtožnici so navedli, da je 44-letnik v soseski v zahodnem delu Zagreba s sekiro razbil stekla in panoramsko streho ter poškodoval karoserijo na vseh straneh Audija A8 quattro. Obtoženi je pojasnil, da se je za to odločil, ker mu lastnik podjetja, v katerem je delal, dolguje več plač, ki mu jih ni želel izplačati. Bil je namreč prepričan, da gre za šefov avtomobil.

Med preiskavo se je pokazalo, da se je znesel nad avtomobilom, ki ni last njegovega šefa, temveč podjetja Good and Fast in ni imelo nobene povezave s sporom o plačah. Novi Audi A8 je na Hrvaškem naprodaj za okoli 900.000 kun, kar je približno 120.000 evrov.