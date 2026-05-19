Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Namesto širitve, nova zagrebška obvoznica. Za nadzor prometa pa UI

Zagreb, 19. 05. 2026 10.43 pred 57 minutami 3 min branja 12

Avtor:
K.H.
Umetna inteligenca za nadzor prometa (slika je simbolična)

Po koncu poletne sezone se na že tako najbolj obremenjeni hrvaški prometnici pripravlja prometni kolaps. HAC bo namreč začel z gradnjo tretjega voznega pasu zagrebške obvoznice med vozliščema Jankomir in Lučko, ki naj bi trajala leto dni. Opustili pa so dodatno širitev obvoznice, namesto tega bodo zagnali projekt izgradnje nove, južne zagrebške obvoznice, ki bo dolga približno 95 kilometrov. Poleg tega pa čaka hrvaške avtoceste tudi tehnološka transformacija, za nadzor prometa pa bodo uvedli tudi umetno inteligenco.

Dela na najbolj kritičnem delu zagrebške obvoznice naj bi se začela v drugi polovici septembra in naj bi bila zaključena do prihodnje jeseni. Predsednik uprave podjetja Hrvatske autoceste (HAC) Boris Huzjan je ob podpisu pogodbe prejšnji teden povedal, da so se za rekonstrukcijo in širitev na 4,5-kilometrskem odseku avtoceste med Jankomirjem in Lučkim odločili zaradi vse pogostejših prometnih zastojev na tem delu, je poročal Net.hr. Po tem odseku se namreč vsak dan pelje več kot 80.000 vozil, v poletni špici pa tudi do 89.000 vozil. 

Projekt vključuje gradnjo dodatnega voznega pasu, rekonstrukcijo obstoječega cestišča ter rušenje in gradnjo novega mostu Dubrava. Načrtovani so tudi ukrepi za povečanje varnosti in varstva okolja, vključno z zaprtim drenažnim sistemom, protihrupno zaščito, posodobitvijo signalizacije in vgradnjo sistema za nadzor prometa.

Vodstvo HAC je napovedalo tudi, da se bo ta teden začela rekontrukcija 13-kilometrskega dela avtoceste od Bregane do vozlišča Zagreb zahod.

Toda prometni strokovnjaki opozarjajo, da bo gradnja tretjega pasu povzročila prometni kolaps, saj gre za najbolj obremenjeno prometnico v državi. Opozarja predvsem na prihajajoče božične praznike in naslednjo turistično sezono, ko bi lahko že manjše zožitve pasov povzročile popoln zastoj prometa.

Namesto dodatne širitve, nova obvoznica

Čeprav je bilo sprva v načrtu, da bodo promet dodatno razbremenili s tem, da bodo zagrebško obvoznico s tretjim pasom razširili še od vozlišča Lučko do izvoza za Ivanjo Reko, pa so Hrvatske autoceste, kot poroča Jutarnji list, ta projekt opustile. Namesto tega so obudili skoraj 20 let staro idejo o gradnji popolnoma nove, južne zagrebške obvoznice. Ta bo dolga okoli 95 kilometrov in bi povezala avtoceste A2, A3, A1 in A4 ter tranzitni promet preusmerila južno od mesta.

Zagrebška obvoznica
Zagrebška obvoznica
FOTO: Shutterstock

Projekt je sicer še v fazi priprave dokumentacije, a ga hrvaški mediji že označujejo za enega največjih infrastrukturnih projektov v državi, sama gradnja pa naj bi po ocenah stala približno milijardo evrov. 

Odločitev o gradnji nove obvoznice so sprejeli zato, ker bi bila širitev omenjenega odseka obstoječe obvoznice preveč zahtevna – na odseku do Ivanje Reke bi morali porušiti in na novo zgraditi nekatere nadvoze, viadukte, podvoze ter mostove. To bi projekt močno podražilo, po ocenah strokovnjakov pa na koncu tretji pas ne bi prinesel želenega zmanjšanja prometnih zastojev. 

Nova obvoznica bi se začela pri kraju Luka v Zagorju, končala pa pri Sveti Heleni. Vmes naj bi zgradili okoli 14 vozlišč, nova obvoznica pa bi bila tako povezana z avtocestami proti Maclju, Lipovcu, Sisku, Goričanu in Splitu. Gradnja bi potekala v več fazah in bi trajala štiri do pet let. 

Hrvaške avtoceste čaka tudi 'tehnološka revolucija'

Odsek med Jankomirjem in Lučkim pa ne bo dobil le tretjega voznega in odstavnega pasu v obe smeri, pač pa tudi najsodobnejši sistem pametnega upravljanja prometa. Jutarnji list piše o "zgodovinski tehnološki revoluciji", ki prihaja na hrvaške avtoceste. 

Med drugim bodo na odseku namestili 16 jeklenih portalov z devetmetrskimi informacijskimi zasloni. Namestili bodo tudi devet termalnih kamer, ki bodo s pomočjo umetne inteligence med drugim zaznavale prometne nesreče, vožnjo v napačno smer, prisotnost pešcev in različnih predmetov na vozišču in podobno. 

Za nadzor prometa bodo namestili tudi napredne rotacijske kamere z možnostjo najmanj 30-kratne optične povečave slike. Kamere bodo imele integrirano umetno inteligenco, ki bo shranjevala podatke in se bo ob vsakem novem incidentu in prometni situaciji učila. 

Umetna inteligenca za nadzor prometa (slika je simbolična)
Umetna inteligenca za nadzor prometa (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Poleg tega bodo ob avtocesti namestili tudi postaje za merjenje hrupa ter meteorološko postajo, ki bo samodejno pošiljala podatke o stanju vozišča. Sistem bo nato te informacije uporabil za samodejno omejevanje hitrosti in obveščanje voznikov na informacijskih zaslonih. Namestili naj bi tudi lidar laserske števce prometa, ki omogočajo klasifikacijo in popolno 3D-kartiranje vozil. 

Ta odsek zagrebške obvoznice naj bi s tem postal vzorčni primer sodobnega upravljanja prometa na hrvaških avtocestah.

hrvaška zagrebška obvoznica tehnološka revolucija promet

Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina

Zrušil se je del mostu na meji med Hrvaško in BiH

24ur.com Hrvaška za avtocesto proti jadranski obali načrtuje tretji pas
24ur.com Kakšna bo 'avtocesta prihodnosti', ki jo načrtuje Dars?
24ur.com Nevarni zastoji pri Kranju: s hitrostjo 100 km/h mimo stoječih vozil
24ur.com Kakšne novosti čakajo voznike na slovenskih avtocestah?
24ur.com Po praznikih nas čaka prometni kolaps na Dunajski cesti, kje bodo obvozi?
24ur.com Odprli štirikraki priključek Dragomer v obliki diamanta
24ur.com Nas čaka prometni kolaps? Podirati bodo začeli nadvoz nad Dunajsko cesto
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Firedancer
19. 05. 2026 12.31
Medtem na Darsu niso sposobni zagotoviti niti ene polne izmene... Ampak nima veze... Važno je, da so na vodstvenih položajih "naši ljudje". Sicer pa tudi pri Janši ni drugače (Kokot na pošti, itd). Vsi so isti!
Odgovori
0 0
Stajerc22
19. 05. 2026 12.13
same hrvaske novice
Odgovori
0 0
nebel
19. 05. 2026 12.10
Tudi pri nas bi bilo bolje zgraditi daljšo obvoznico okoli ljubljane na novo, recimo od Domžal, Medvod, Vrhnike, nekje pred Višnjegorskim klancem in Domžalami. Da gre tranzit mimo šihtarskih gneč in primestij Ljubljane. Da o AI v Sloveniji ne govorim.
Odgovori
+5
5 0
nebel
19. 05. 2026 12.12
In o tem ne prepustiti odločitev Alenki in DARSu. Povabiti tudi gradbince iz sosednjih držav, in recimo Kitajce, Turke, vse s svojo mehanizacijo, ker našo ima DARS zasedeno povsem po svoje.
Odgovori
+2
2 0
Lepdan123
19. 05. 2026 12.09
Ljubljana učiiiii se
Odgovori
+2
2 0
tech
19. 05. 2026 12.09
Pri nas bi trajalo vsaj 100 let, da se začne z deli in pol še 100 za zaključit. Koliko se vleče na obali, Beli krajini, proti Ilirski.
Odgovori
+2
2 0
wsharky
19. 05. 2026 12.03
za nasvet kako se odtuji v lastni žep vsaj 2.5 mio eur pa bodo vprašali našo mag. Aneks Alenko
Odgovori
+2
2 0
Kardinal v Kristusu
19. 05. 2026 11.46
UI je pot v lepšo prihodnost. Podpiram uporabo UI tudi pri nas!
Odgovori
+2
2 0
Colgate
19. 05. 2026 11.44
kaj ko bi raje vinjete uvedli...ne da se čaka na plačilnih postajah po 1h. Tko je, če si hudo hudo odvisen od turizma.
Odgovori
+2
3 1
ta_pametni
19. 05. 2026 11.39
Nimajo pojma. Naše napredne politične sile pravijo, da je treba imeti moratorij na širjenje in gradnjo novih AC.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
19. 05. 2026 11.35
Edina racionalna odločitev. Tudi pri nas bi namesto nore širitve morali narediti nove ceste. Nobene potrebe ni da je speljana mimo ljubljane. Direktna nsjkrajša povezava kp mb, sežana ilirska bistrica, kr ng. Promet je v trenutku obvladljiv. Pa čas bi že bil da se opusti korupcijo pri novogradnjah, obnovah. Levemu polu gradnje ne zaupam. Očitno preveč kradejo. Projekti pod njihovim vodenjem so vsi 5x dražji kot povdod okoli nas.
Odgovori
+4
6 2
Seemore
19. 05. 2026 11.30
Ce hoces izgubit podvozje se peljite po zagrebski obvoznici 😄
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
To wellness centri skrivajo pred množicami
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost
Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713