Vplivnica vabila na snežno idilo, 'TikTok turisti' povzročili popoln kaos

OGLAS

Vse skupaj se je začelo, ko je Rita De Crescenzo, priljubljena vplivnica iz Neaplja, svoje sledilce ves teden dražila z objavami snežne idile v regiji Abruzzo, le 130 kilometrov oddaljeni od Neaplja, in jih vabila na sneg. Njeno priljubljenost je izkoristilo več turističnih podjetij in organizatorjev, ki so začeli ponujati enodnevne izlete na smučišče. Ugodna cena, postavljena pri le 20 evrih, vključno s sendvičem, je bila le dodatna vaba za vse zainteresirane navdušence, poroča CNN.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A ko so obiskovalci prispeli v Roccaraso, so dobili vse prej kot snežno idilo. Avtobusi so blokirali ceste, ljudje pa v gneči niso mogli niti normalno hoditi, kaj šele priti na vrsto na žičnicah ali kaj pojesti v restavraciji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ker niso imeli kaj početi, zunaj pa je bilo precej mrzlo, so se nekateri odločili zakuriti ogenj, da so se pogreli ali na žaru kar spekli hrano. Tisti pa, ki so se uspeli povzpeti na smučišče, so bili deležni snežnih radosti iz nočne more – očividci trdijo, da so ljudje kot stožci padali na prepolnih progah. Zato ni presenetljivo, da so imeli tamkajšnji reševalci v enem dnevu kar 180 intervencij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Nismo pričakovali tega, bilo je grozno. V restavraciji so ti dobesedno zaloputnili vrata pred nosom, če si prosil za prosto mizo, taksija ni bilo mogoče dobiti, že sam odhod na stranišče je bil avantura. Vrste so bile ogromne," je po poročanju italijanskih medijev opisal eden od obiskovalcev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za trumami obiskovalcev so posledično ostale gore smeti. Francesco Emilio Borrelli, član Zelene stranke iz Neaplja, je na Facebooku objavil videoposnetek, v katerem je grajal dnevne izletnike in organizatorje izletov."V Roccaraso greste za 15 evrov brez računa? Mečete smeti v sneg? O čem govorimo? Ljudje, ki imajo dovolilnice in upoštevajo pravila, so bili prisiljeni čakati tri ure v svojih avtomobilih, da so bili ljudje brez dovolilnic lahko tam."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Župan: Vdrli so in pokvarili vikend rednim smučarjem Župan Roccarasa Francesco di Donato je za "peklensko situacijo" okrivil nepooblaščene turistične avtobuse, ki so "vdrli na območje in pokvarili vikend lokalnim prebivalcem in rednim smučarjem s sezonskimi kartami". Iz preventivnih razlogov, da se takšno stanje ne bi ponovilo v prihajajočem vikendu, je poklical prefekturo regionalne prestolnice L'Aquila, da zagotovi ustrezno prometno policijo in varovanje. Nekateri enodnevni izletniki so se oglasili na družbenih omrežjih in domačine obtožili diskriminacije, ker prihajajo iz Neaplja. Župan je to zanikal: "Roccaraso pozdravlja in odprtih rok sprejema vse turiste in smučarje, ki pa morajo biti civilizirani. Naš sistem ne more zdržati obiska tistih, ki pridejo samo ob nedeljah. Na smučišču ne moremo postaviti tisoč kemičnih stranišč!" je dejal. Vplivnica se medtem – po plazu kritik, ki so se vsule nanjo – brani z besedami: "Naredila sem lepo reklamo za Roccaraso in množica je ponorela, ker sem objavila čudovite videoposnetke. Nisem jaz kriva, če se tisti, ki hodijo smučat, ne znajo obnašati."