Namesto sporazuma novi napadi: ZDA in Iran znova na robu spopada?

Ameriški uradnik je za CNN povedal, da so novi napadi mišljeni kot opozorilni strel proti Iranu, in naj ne bi ovirali pogajanj med Washingtonom in Teheranom za končanje vojne.
Po navedbah ameriških uradnikov je Iran za napad na helikopter Apache uporabil dron, vendar ni jasno, ali je iranski dron napadel namerno, je za CBS News, ameriškega partnerja BBC-ja, povedal neimenovani ameriški uradnik. Poldržavna tiskovna agencija Mehr je poročala, da Iran ni prevzel odgovornosti za drona. Namerno ali ne, ZDA so se odločile za povračilne ukrepe. Napadli naj bi iranske sisteme zračne obrambe, zemeljske nadzorne postaje in radarske objekte za nadzor v bližini Hormuške ožine.
"Operacija je bila sorazmeren odgovor na nedavne napade na ameriške sile in mednarodne trgovske ladje, ki so plule skozi regionalne vode," je zapisalo poveljstvo in dodalo, da ameriške sile ostajajo pozorne in pripravljene na obrambo pred "neupravičeno iransko agresijo".
Poškodovani so bili telekomunikacijski stolp in dva vodna rezervoarja. Napadeni naj bi bili tudi mesti Jask, Sirik in Kešm, otok v Perzijskem zalivu.
V odgovor je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) napadla dve ameriški vojaški oporišči, ameriško peto floto Bahrajnu in letalsko oporišče v Azraku v Jordaniji. Iz Kuvajta so sporočili, da so prestregli iranski napad, droni naj bi ciljali letalsko oporišče Ali Al Salem. Vse skupaj naj bi napadli 21 ameriških ciljev, štiri pa uničili, vključno s hangarjem za lovska letala F-35 v Jordaniji.
IRGC je zatrdila tudi, da je nad iranskim mestom Džam sestrelila ameriški dron MQ-9.
Opozorili so, da iranske sile ostajajo v celoti pripravljene na "silovit in odločen" odgovor na kakršna koli ameriška vojaška dejanja ter da bo Washington nosil vso odgovornost za posledice morebitne nadaljnje zaostritve razmer.
ZDA so svoje napade opisale kot "sorazmeren odgovor" na sestrelitev helikopterja Apache, IRGC pa je te napade označila za "brutalne".