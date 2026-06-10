Namesto sporazuma novi napadi: ZDA in Iran znova na robu spopada?

Ameriški uradnik je za CNN povedal, da so novi napadi mišljeni kot opozorilni strel proti Iranu, in naj ne bi ovirali pogajanj med Washingtonom in Teheranom za končanje vojne.

Po navedbah ameriških uradnikov je Iran za napad na helikopter Apache uporabil dron, vendar ni jasno, ali je iranski dron napadel namerno, je za CBS News, ameriškega partnerja BBC-ja, povedal neimenovani ameriški uradnik. Poldržavna tiskovna agencija Mehr je poročala, da Iran ni prevzel odgovornosti za drona. Namerno ali ne, ZDA so se odločile za povračilne ukrepe. Napadli naj bi iranske sisteme zračne obrambe, zemeljske nadzorne postaje in radarske objekte za nadzor v bližini Hormuške ožine.

"Operacija je bila sorazmeren odgovor na nedavne napade na ameriške sile in mednarodne trgovske ladje, ki so plule skozi regionalne vode," je zapisalo poveljstvo in dodalo, da ameriške sile ostajajo pozorne in pripravljene na obrambo pred "neupravičeno iransko agresijo".