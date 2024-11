Namesto Trumpa Miro Bulj, v ozadju pa hrvaška zastava

"Ljudje moji, odprl sem spletno stran, kjer se lahko prijavite za prostovoljstvo in finančno podprete naš boj za Hrvaško, ki jo bomo vrnili k resničnim vrednotam," je ob fotografiji okrvavljenega Trumpa z zborovanja v okrožju Butler v Pensilvaniji, ki med umikom z odra po poskusu atentata v zrak dviga pest, zapisal Bulj. Pri tem je obraz novoizvoljenega predsednika ZDA prekril s svojim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob tem je navedel cilje svoje kandidature, ki so "zaustavitev nezakonitih migracij, omejitev uvoza tuje delovne sile na Hrvaško, obračun s spolno ideologijo in odprava davka na nepremičnine z uvedbo zakona o izvoru premoženja".

V sloganih Bulj med drugim izraža zavezanost obrambi Hrvaške. Pri stranki Most so pojasnili, da želi župan mesta Sinj in veteran hrvaške osamosvojitvene vojne s tem sporočiti, da je bil državi vseskozi na voljo, ko ga je potrebovala, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsedniške volitve na Hrvaškem sicer še niso razpisane, predvidoma pa bodo potekale decembra. Za položaj se bo poleg Bulja in aktualnega predsednika Zorana Milanovića potegovalo še najmanj devet kandidatov in kandidatk.

Glede na oktobrsko javnomnenjsko raziskavo HRejting si Milanovića za predsednika želi več kot tretjina Hrvatov. Sledi mu kandidat vladajoče stranke HDZ Dragan Primorac, ki bi ga podprlo nekaj več kot 23 odstotkov vprašanih, medtem ko bi Bulju svoj glas namenili slabi trije odstotki.