Namesto v trgovino se zaženejo na njive

Veliko pridelka, a premalo rok, ki bi ga obrale. Eden od nemških kmetov se je zato odločil, da ga bo dal na razpolago kar kupcem, da ga sami poberejo in oberejo. Zakaj pa bi se sklanjali in naprezali? Za nižje cene, seveda! Kaj pa še poleg ugodnih cen motivira kupce za delo na kmetiji in ali je iznajdljivi kmet dobil kakšnega posnemovalca?