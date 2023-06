'Namesto letalskih vrat sem zagledal oblake. To je to, umrl bom'

"Prepričan sem bil, da bom umrl. To je to, umrl bom, konec je," se svojih misli v tem grozljivem trenutku spominja Lee. To naj bi bil kratek, manj kot uro dolg let v Južni Koreji, ki se je spremenil v grozljivko.

Kot smo poročali, se je prejšnji mesec na letališču v Daeguju zgodil incident. 30-letni potnik je med pristajanjem, ko je bilo letalo nekaj več kot 200 metrov oddaljeno od tal, uspel odpreti vrata za izhod v sili. Vsi potniki so preživeli, nekatere so zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico. Po dogodku pa je potnik policiji povedal, da je vrata letala odprl, ker mu je bilo "neprijetno" in je bil pod stresom.

"V filmih vsi umrejo, če nekdo odpre vrata v zraku. Spraševal sem se, kaj sem v življenju naredil narobe. Bil je le trenutek, a v njem sem imel toliko misli," besede sopotnika povzema CNN.