Namesto vrtnega okraska na dvorišču imela bombo

Sian in Jeffrey Edwards imata lepo urejen vrt, z mnogimi rožami in eno bombo, poroča BBC. Ko je slednjo opazil policist, jima je potrkal na vrata in dejal, da bo moral obvestiti ministrstvo za obrambo. A zakonca nista temu posvečala kaj dosti pozornosti, saj sta bila prepričana, da gre le za "lažno bombo".

Edwardsova je celo dejala, da je včasih z lopatico za vrtnarjenje udarjala po bombi, da bi odstranila zemljo. In bomba ni bila lažna, ministrstvo za obrambo pa je potrdilo, da so odstranili bombo, težko 29 kilogramov.