Namesto zaslonov pogovor: za mizo prepovedani telefoni

Pobudo "A tavola senza schermi" (Za mizo brez zaslonov) vodi Anna Cau, varuhinja otrokovih pravic na Sardiniji. Cilj kampanje je omejiti pretirano uporabo zaslonov med otroki in spodbuditi medsebojno interakcijo med prehranjevanjem.

Starši in otroci bodo morali telefone pospraviti, ko bodo obedovali v kateri od 15 restavracij, ki so se prostovoljno pridružile tej pobudi v okviru enomesečne poskusne dobe, ki se bo začela prihodnji teden.

"Ideja ni v tem, da bi se zanašali zgolj na prepovedi ali da bi vso odgovornost prevalili na starše, temveč v tem, da zagotovimo, da širše okolje podpira starše in pomaga mladoletnikom pri vključevanju v družbo," je za Guardian povedala Caujeva.

Ko bodo družine oddale svoje elektronske naprave, jim bo osebje restavracije izročilo "komplet za ponovno povezovanje", ki vsebuje igre in pripomočke za risanje. Komplet, ki ga je zasnovalo italijansko združenje pediatrov, je namenjen temu, da mladim, mlajšim od 18 let, pomaga začeti pogovor s starši – na primer z deljenjem zgodb o tem, kako so preživeli dan.