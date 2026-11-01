Namesto zaslonov pogovor: za mizo prepovedani telefoni

Pobudo "A tavola senza schermi" (Za mizo brez zaslonov) vodi Anna Cau, varuhinja otrokovih pravic na Sardiniji. Cilj kampanje je omejiti pretirano uporabo zaslonov med otroki in spodbuditi medsebojno interakcijo med prehranjevanjem.
Starši in otroci bodo morali telefone pospraviti, ko bodo obedovali v kateri od 15 restavracij, ki so se prostovoljno pridružile tej pobudi v okviru enomesečne poskusne dobe, ki se bo začela prihodnji teden.
"Ideja ni v tem, da bi se zanašali zgolj na prepovedi ali da bi vso odgovornost prevalili na starše, temveč v tem, da zagotovimo, da širše okolje podpira starše in pomaga mladoletnikom pri vključevanju v družbo," je za Guardian povedala Caujeva.
Ko bodo družine oddale svoje elektronske naprave, jim bo osebje restavracije izročilo "komplet za ponovno povezovanje", ki vsebuje igre in pripomočke za risanje. Komplet, ki ga je zasnovalo italijansko združenje pediatrov, je namenjen temu, da mladim, mlajšim od 18 let, pomaga začeti pogovor s starši – na primer z deljenjem zgodb o tem, kako so preživeli dan.
Komplet vključuje tudi brošuro, ki pojasnjuje tveganja prekomerne izpostavljenosti digitalnim vsebinam in ponuja nasvete za upravljanje uporabe družbenih omrežij doma.
"Restavracije bodo ponudile alternativno dejavnost v obliki igre, katere namen je spodbujanje interakcije," je pojasnila Caujeva. "Seveda so igre zasnovane tako, da so časovno omejene, glede na to, da potekajo v kontekstu kosila ali večerje v restavraciji," je še dodala.
Predsednik združenja, ki povezuje gostinski, turistični in zabaviščni sektor na otoku, Emanuele Frongia, je povedal, da so restavracije z veseljem pristopile k projektu.
"Restavracije igrajo ključno vlogo pri spodbujanju tiste bližine, ki jo družine znova odkrivajo, ko obedujejo zunaj. Vendar vse pogosteje opažamo, da v takšnih trenutkih živahen pogovor zamenja tišina, saj ljudje strmijo v svoje naprave. Otroku pogosto dajo v roke napravo, da bi bil tiho," ugotavlja Frongia.
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