Namesto ženske pokopali moškega, upepelitev preprečili v zadnjem hipu

Da je šlo nekaj narobe, je postalo jasno dva dni kasneje, ko bi morali 85-letnika upepeliti. Ko so uslužbenci pogrebnega podjetja, ki naj bi telo pokojnega 85-letnika pripravili za upepelitev, odprli pokrov krste, so namreč ostali brez besed, saj je bila v njej ženska, in sicer 100-letnica, ki naj bi bila že dva dni v grobu. Šokirani uslužbenci so seveda poklicali šefa, ta pa naj bi želel, da o dogodku molčijo in ga tako prikrijejo.

Napačno truplo so tako vseeno poslali v krematorij. A zaposleni so očitno imeli slabo vest, poroča avstrijski krone.at. Namesto, da bi molčali, so poklicali policijo in podali prijavo. Izvršni direktor krematorija pa naj bi nato v zadnjem trenutku ustavil upepelitev napačnega trupla.

V pogrebnem podjetju so potrdili, da je prišlo do napake, očitkov, da so želeli dogodek zamolčati, pa ne komentirajo, vpleteni zaposleni naj bi bili namreč na bolniškem dopustu.

85-letnika so medtem izkopali, 100-letnico pa po majhni slovesnosti le pokopali v pravem grobu.