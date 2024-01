Namibija ogorčena: Nemčija ignorira smrt več kot 23.000 Palestincev

Na uradu namibijskega predsednika so na družbenem omrežju X zapisali, da je Nemčija na namibijskih tleh zagrešila prvi genocid v 20. stoletju. Pri tem so imeli v mislih vstajo ljudstev Hereri in Nama med letoma 1904 in 1908 proti nemški kolonialni oblasti v Namibiji, ki jo je takratno Nemško cesarstvo brutalno zatrlo.

Po oceni urada se Nemčija ne more moralno zavezati konvenciji ZN o preprečevanju in kaznovanju genocidu, obenem pa podpirati "enakovreden holokavst in genocid v Gazi". V luči tega so nemško vlado pozvali, naj o svoji odločitvi ponovno razmisli. Po besedah Geingoba namreč Nemčija s tem ignorira smrt več kot 23.000 Palestincev v enklavi.

"Nobeno miroljubno človeško bitje ne more prezreti pokola, ki se izvaja nad Palestinci v Gazi," je po poročanju Al Jazeere dejal namibijski predsednik.

Južna Afrika je tožbo proti Izraelu na Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) vložila konec decembra. V njej izraelskim oblastem očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi. Poleg Nemčije so tožbo kot neutemeljeno zavrnile tudi ZDA in Velika Britanija, medtem ko večina drugih zahodnih držav še ni oblikovala jasnega stališča.