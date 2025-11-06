Nancy Pelosi napovedala, da zaključuje svojo kariero v kongresu

Nekdanja predsednica predstavniškega doma ZDA in njegova aktualna demokratska članica Nancy Pelosi je svojo odločitev, da se po koncu trenutnega mandata umika iz kongresa, sporočila preko video posnetka, ki ga je objavila na družbenem omrežju X.
"Zame ni bilo večje časti, kot stati na odru predstavniškega doma in reči: 'Govorim v imenu prebivalcev San Francisca.' Resnično sem rada služila kot vaš glas v kongresu in vedno sem častila dušo San Francisca," je Pelosijeva sporočila v posnetku. "Ne bom se potegovala za ponovno izvolitev v kongres. S hvaležnim srcem se veselim svojega zadnjega leta službe," je še dodala.
85-letni demokratski kongresnici se mandat sicer izteče januarja 2027, svoj okraj v San Franciscu pa zastopa že 38 let.
Pelosijeva velja za eno najvplivnejših predstavnic ameriških demokratov in je tudi ena najostrejših nasprotnic aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.
Trump o 'zlobni' Pelosijevi
"Upokojitev Nancy Pelosi je velika stvar za Ameriko," je njeno napoved za Fox News komentiral Trump. Ameriški predsednik je svojo nasprotnico označil za "zlobno" in "korumpirano", ki se je po njegovem mnenju osredotočala "le na slabe stvari za našo državo".
V intervjuju za Reuters leta 2022, je Pelosijeva na vprašanje, ali v svoji karieri kaj obžaluje, dekla, da si želi, da bi republikancem odvzela moč in zagotovila, "da bitje, kot je Donald Trump, nikoli ne bi postalo predsednik Združenih držav".
Pelosijeva je poskušala Trumpa kar dvakrat odstaviti z oblasti, in sicer z ustavno obtožbo predstavniškega doma konec leta 2019 in v začetku 2021, a so ga republikanski senatorji oprostili obtožb. "Zelo sem počaščen, da me je dvakrat obtožila in pri tem dvakrat klavrno pogrnila," je danes dejal Trump.
Sovraštvo med demokratko in republikancem je bilo tako globoko, da se je prelilo tudi v Trumpov govor o stanju v državi leta 2020, ko ji ob prihodu v sejno dvorano ni hotel stisniti roke. Pelosijeva pa je ob koncu njegovega govora vstala in dramatično strgala natisnjeno kopijo predsednikovega govora. Pozneje je dejala, da je to storila, ker je "vsaka stran vsebovala laž".
Pelosijeva se je v zgodovino zapisala kot prva ženska, ki je leta 2007 zasedla položaj predsednice predstavniškega doma kongresa ZDA. Funkcijo je opravljala štiri leta in nato ponovno med letoma 2019 in 2023. Bila je tudi prva ženska, ki je v kongresu vodila večjo stranko.
