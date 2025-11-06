Nancy Pelosi napovedala, da zaključuje svojo kariero v kongresu

Nekdanja predsednica predstavniškega doma ZDA in njegova aktualna demokratska članica Nancy Pelosi je svojo odločitev, da se po koncu trenutnega mandata umika iz kongresa, sporočila preko video posnetka, ki ga je objavila na družbenem omrežju X.

"Zame ni bilo večje časti, kot stati na odru predstavniškega doma in reči: 'Govorim v imenu prebivalcev San Francisca.' Resnično sem rada služila kot vaš glas v kongresu in vedno sem častila dušo San Francisca," je Pelosijeva sporočila v posnetku. "Ne bom se potegovala za ponovno izvolitev v kongres. S hvaležnim srcem se veselim svojega zadnjega leta službe," je še dodala.

85-letni demokratski kongresnici se mandat sicer izteče januarja 2027, svoj okraj v San Franciscu pa zastopa že 38 let.

Pelosijeva velja za eno najvplivnejših predstavnic ameriških demokratov in je tudi ena najostrejših nasprotnic aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.