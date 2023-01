Nancy Pelosi posnetkov napada na njenega moža ne želi videti

V San Franciscu so objavili posnetke, ki kažejo, kaj se je dogajalo v domovanju nekdanje prve dame kongresa Nancy Pelosi, ko je napadalec s kladivom hudo poškodoval njenega moža. Nazorni prizori so od vdora v hišo sredi noči do Pelosijevega klica na pomoč in nato napada s kladivom pred očmi policistov odprli vprašanja o varovanju družin politikov. Predvsem naj bi dokazi pomagali utišati neokusne teorije zarote in laži, ki so jih o napadu širili številni prepoznavni posamezniki na desnici na čelu z Elonom Muskom in Donaldom Trumpom.

Nancy Pelosi je bila leta kot prva dama demokratov in najvplivnejša ženska v ameriški politiki glavna tarča desnice. Lani jeseni je v njeno domovanje v San Franciscu sredi noči vdrl David DePape, ki je podal izjavo: "Hotel sem jo zajeti kot talko in govoriti z njo. In če bi lagala, bi ji polomil kolena." Pelosijeve v tistem času ni bilo doma, bil pa je njen 82-letni soprog Paul Pelosi, ki mu je uspelo poklicati pomoč. Paul Pelosi je utrpel tako hude poškodbe glave in roke, da je bil šest dni v bolnišnici, njegovo zdravljenje pa še ni končano. Pelosijevo, ki je kot donedavne vodje demokratov v kongresu ni bilo mogoče vreči s tira, je napad pretresel. Posnetkov, ki so zdaj javni, ne želi videti. Sama je jasna: "Nimam nobenega namena, da bi videla napad na mojega soproga." icon-expand Nancy Pelosi in Paul Pelosi FOTO: AP A tisto, kar jo je skoraj enako zabolelo, so bili posmehi, dvomi, laži in teorije zarote, ki so jih o napadu širili na desnici. Časnik Seattle Times je objavil, kdo vse je pri tem sodeloval. Na seznamu sta tudi Elon Musk in Donald Trump. Med drugim je šlo za namigovanja, da naj bi bil napad načrtovan pred kongresnimi volitvami ali pa pretveza za razkrite spolne prakse 82-letnega Pelosija. Objava vseh posnetkov naj bi plaz neresnic ustavila, pa čeprav je jasno, da mnogim dejstva ne pomenijo nič.